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Koronavirüs salgınında hayvanat bahçeleri zorda: 'Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek durumunda kalabiliriz'

15.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüs salgınında ziyarete kapanan bir hayvanat bahçesi mali krize girdiği için bazı hayvanları, diğer hayvanlara yem olarak vermek zorunda kalabileceğini açıkladı. Neumünster Hayvanat Bahçesi Müdürü Verena Kaspari, Die Welt gazetesine ilk aşamada "feda edilebilecek" hayvanların listesini çıkardıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınında hayvanat bahçeleri zorda: 'Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek durumunda kalabiliriz'

Almanya'da koronavirüs salgınında ziyarete kapanan bir hayvanat bahçesi mali krize girdiği için bazı hayvanları, diğer hayvanlara yem olarak vermek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Neumünster Hayvanat Bahçesi Müdürü Verena Kaspari, Die Welt gazetesine ilk aşamada "feda edilebilecek" hayvanların listesini çıkardıklarını söyledi.

Bunun bile mali sorunlarını tümüyle çözmeye yetmeyebileceğini belirten Kaspari şunları söyledi:

"Örneğin, fok balıkları ve penguenlerin her gün çok miktarda balık yemesi gerekiyor. Bu aşamaya gelirsek, hayvanların açlıktan ölmelerine izin vermek yerine ötanazi yapmak zorunda kalacağız. Son çare olarak bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek durumunda kalabiliriz."

Hayvanat bahçelerinin hükümetin küçük işletmeler için açıkladığı acil yardım fonuna dahil edilmediğini belirten Kaspari, bahardaki zararlarının 175 bin Euro civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Almanya'daki hayvanat bahçeleri, hükümetten toplam 100 milyon dolarlık bir yardım paketi açıklamasını istiyor.

Almanya Hayvanat Bahçeleri Birliği (VdZ) hayvanat bahçelerinin salgında diğer işletmeler gibi kapılarına kilit vurup maliyetlerini kısamayacağını, hayvanların her gün beslenmesi ve bazı tropik hayvanların yaşadığı yerlerin en az 20 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini vurguladı.

Berlin hayvanat bahçesi artık ziyaretçi kabul etmiyor. Gelirler tamamen kesilmiş durumda. Fokların ise her gün kilolarca balık yemesi gerekiyor.

VdZ Başkanı Jörg Junhold, salgın döneminde Almanya'da ortalama bir hayvanat bahçesinin haftalık yarım milyon Euro gelir kaybına uğradığını söyledi.

Yavru pandaları internetten ziyaret edin

Bu arada Berlin Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Philine Hachmeister, buradaki ikiz yavru pandaların internet üzerinden izlenebileceğini açıkladı.

Hachmeister "Kapılarımızı ziyaretçilere yeniden açıncaya kadar hayvanlar büyümüş olabilir" dedi.

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