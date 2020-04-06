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Koronavirüs salgınını 'kitlesel histeri' olarak niteleyen ABD'li pastör, Covid-19'dan öldü

06.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs salgınını "kitlesel histeri" olarak niteleyen ve Şubat sonunda New Orleans'ta düzenlenen Mardi Gras festivaline katılan müzisyen pastör Landon Spradlin hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınını 'kitlesel histeri' olarak niteleyen ABD'li pastör, Covid-19'dan öldü

ABD'de koronavirüs salgınını "kitlesel histeri" olarak niteleyen ve Şubat sonunda New Orleans'ta düzenlenen Mardi Gras festivaline katılan müzisyen pastör Landon Spradlin hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Spradlin'in, ABD'de vakaların görülmeye başlamasından bir ay sonra düzenlenen ve uyarılara rağmen iptal edilmeyen festivalde konser verdi.

Festival sonrası Spradlin hastalandı ancak koronavirüs testi negatif çıktı.

'Trump'ı yıpratmak için'Evanjelik pastör, hastayken Facebook'taki mesajlarında medyanın seçim yılında ABD Başkanı Trump'ı yıpratmak için koronavirüs üzerinden bir korkutma kampanyasına giriştiğini öne sürdü, "Virüs geldiği gibi gidecek" dedi.

Mart ortasında durumu ağırlaşan ve bu kez koronavirüs testi pozitif çıkan Spradlin sekiz gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Pastör Spradlin (ortada) uyarılara aldırış etmeden Mardi Gras festivalinde konser vermişti.

Beş kişinin katıldığı cenazesinde müzik grubundan bir arkadaşı gitar çaldı.

Spradlin'in kızı Jesse Spradlin, "Onun misyonu, pub'lara, barlara, kulüplere gidip blues çalmak, müzisyenlere ulaşmak ve onlara 'İsa sizi seviyor' demekti.

Mardi Gras, New York'ta Times Meydanı'nda yılbaşı gecesindeki kadar kalabalıktır. İçen ve eğlenen bir insan denizi vardır' dedi.

Ailesine göre dört yaşından beri gitar çalan ve Blues sanatçısı olarak 2016'da New Orleans'ta Şöhretler Kaldırımı'na adını yazdıran Spradlin, 20'li yaşlardaki alkol ve uyuşturucu bağımlılığından dini inançları sayesinde kurtuldu ve sonrasında insanlara müzik yoluyla ulaşmayı seçti.

Mardi Gras

Spradlin ve ailesi karşı karşıya oldukları virüs tehdidinden habersiz olarak festivalin en kalabalık yeri olan Jackson meydanında konser verdi.

Diğer kızı Naomi Spradlin, "O dönem bir kez bile virüsten konuştuğumuzu hatırlamıyorum" dedi.

On binlerce kişinin katıldığı festival iptal edilmemişti. Şimdi yetkililer daha sonraki haftalarda koronavirüs vakalarında görülen hızlı artış için, hareketegeçmekte geç kaldığını söyledikleri hükümeti suçluyor.

Koronavirüs

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