Koronavirüs: Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden ev arkadaşlarına karşı neler yapılabilir?

Birçokları, uyumsuz kişilerle aynı evi paylaşma deneyimini yaşamıştır.

Ancak şimdi birçok ülkede evde kalınması çağrıları yapılırken, kuralları çiğneyen bir ev arkadaşının olması için çok iyi bir zaman değil.

Yaşadığı deneyimi BBC'ye anlatan ve gerçek adının yazılmamasını isteyen Helen, aynı zamanda ev sahibi olan beraber yaşadığı erkek hakkında ''Eve insan getirmenin bir problem olmadığını düşünüyor'' diyor.

Helen ev arkadaşının hükümetin sosyal mesafeyi koruma veya karantina süresinde evde kalma kurallarından hiçbirine uymadığını söylüyor:

''Eve bir sürü insan getiriyor, onun için sosyal mesafe diye bir şey yok''

Eve gelen insan sayısı nedeniyle Helen kendi sağlığı için oluşan risk hakkında endişeli.

''Biliyoruz ki virüs yüzeylerde uzun süre yaşıyor. Bu yüzden eğer bir şeyi kullanmışlarsa ve düzgünce yıkamamışlarsa bu tüm evi virüse karşı açık hale sokuyor.''

Şimdi odasında izole bir şekilde kalıyor çünkü evin geri kalanında yaşamanın 'imkânsız' olduğunu hissediyor.

''Odamın her tarafını derinlemesine temizledim. Mutfağa nadiren gidiyorum, o da çok gerekli durumlarda.''