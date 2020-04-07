Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti! Gerçek bambaşka çıktı

Van Erçiş'in Kışla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNE RASTLANMADI



Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir'in muayenesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir'e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

ÇALIŞTIĞI YERDE AKREBE RASTLANDI



Doktorun yazdığı ilaçları alıp evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı. Şahabettin Demir, koronavirüs nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Koronavirüsten dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, Corona Virüs olmadığım için de çok mutluyum." dedi.

Kaynak: DHA

