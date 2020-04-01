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Koronavirüs - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı: Durum netlike kazanıncaya kadar bekleyin

01.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Müslümanlara hac planlarını askıya alma çağrısı yaptı. Hac ve Umre Bakanı Muhammed Benten, devlet televizyonu El Ekberiye'ye yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki Müslüman kardeşlerimizden durum netlik kazanana kadar beklemelerini istiyoruz" dedi.

Koronavirüs - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı: Durum netlike kazanıncaya kadar bekleyin

Suudi Arabistan, Müslümanlara hac planlarını askıya alma çağrısı yaptı.

Hac ve Umre Bakanı Muhammed Benten, devlet televizyonu El Ekberiye'ye yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki Müslüman kardeşlerimizden durum netlik kazanana kadar beklemelerini istiyoruz" dedi.

Hacı adayları hac ibadetlerine 28 Temmuz'da başlayıp 3 Ağustos'a kadar devam edecek. 2 milyon hacı adayının bu yıl ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Hükümeti bu ayın başlarında Umre ziyaretlerini askıya almıştı.

Muhammed Benten, "Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerine tamamen hazır. Fakat şimdi küresel bir pandemiden söz ediyoruz. Fakat Müslümanların ve vatandaşlarımızın sağlığını koruma görevimiz var" dedi.

Yakın tarihte hac hiç iptal edilmedi

Suudi Arabistan, Umre ziyaretlerinin yanı sıra tüm uluslararası uçuşları durdurmuş ve geçen hafta aralarında Mekke ve Medine'nin de bulunduğu bazı kentler için giriş-çıkış yasağı getirmişti.

Yakın tarihte hac hiç iptal edilmedi. Geçmişte yüksek riskli olarak kabul edilen ülkelere sınırlama getirilmişti. Yakın bir zaman önce de Ebola salgınında benzer bir önleme başvurulmuştu.

Ülkede resmi rakamlara göre 1,563 COVID-19 vakası bulunuyor, 10 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs

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