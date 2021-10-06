Koronavirüs tablosu: Grafiklerle Türkiye'de dördüncü dalga

Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Eylül'deki açıklamasında Türkiye'deki aktif koronavirüs vaka sayısının ortalama 400 bin civarında seyrettiğini söyledi.

Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü.

Gerek ölüm gerekse vaka sayıları, Türkiye'nin dördüncü Covid-19 dalgasını yaşadığını gösteriyor.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1443981903426686978

Türkiye koronavirüs vaka sayılarını 25 Kasım 2020'de açıklamaya başladığı için, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde o tarihten öncesine ait vaka verileri yer almıyor.

O tarihten itibaren vakaların seyri ise şöyle oldu:

Günlük Covid-19 vaka sayısı Nisan 2021'deki zirveden uzak. Fakat günlük Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları o dönemki zirveye daha yakın seyrediyor.

Türkiye'de yapılan günlük koronavirüs test sayısı da 30 Eylül'de 357 bini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ağustos ayında hızlanan artışın ardından Türkiye'de bazı Covid-19 önlemleri devreye girdi.

Bunlardan biri, aşılarını tamamlamamış veya son altı ayda hastalığı geçirmemiş kişilere getirilen, şehirlerarası seyahatler ve toplu etkinlikler için PCR testi zorunluluğu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenler için bir genelge yayımlandı.

5 Eylül'den itibaren 12 yaş üzerindekilere de Covid-19 aşısı olma imkanı verildi.

Vakaların çeyreği 0-17 yaş grubunda

Koca 28 Eylül'deki açıklamasında, vakaların dörtte birinin 0-17 yaş grubunda olduğunu, okullar açılmadan önce bu yaş grubunun vakalar içindeki payının yüzde 10 olduğunu belirtti.

0-17 yaş grubunun vakalar içindeki payının 2,5 katına çıkmasına rağmen hastane yatışındaki artış oranının yüzde 10 ile sınırlı kaldığını açıklayan Koca, "Tedirgin olacak bir durum yok" dedi.

Öğretmenlerin aşılanma oranına da değinen Koca, "Öğretmenlerin yüzde 92'sinin en az 1 doz, yüzde 82'sinin iki doz aşısı yapıldı. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranı yüzde 3'lerde. 400 bin olduğunu düşünün, 12 bin gibi" ifadelerini kullandı.

Fakat buna rağmen aşılama istenen seviyelere ulaşamadı.

Sağlık Bakanı Koca 9 Eylül'de yaptığı açıklamada önlemlere de eski ciddiyetle uyulmadığından bahsetti:

"Bugün hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

"Bu kadar aşıya rağmen vaka ve can kayıplarının geçen yıla rağmen neden daha yüksek olduğunu sorabilirsiniz. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık.

"Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz, tedbirleri ise eski ciddiyette sürdürmüyoruz."

14 Eylül itibarıyla 18 yaş üzeri nüfus başına aşılamanın en düşük olduğu iller Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı son verilere göre 4-10 Eylül haftasında kişi başına en fazla vakanın görüldüğü iller Rize, Bayburt, Kayseri, Elazığ ve Trabzon oldu.

Eski Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise hükümetin Bilim Kurulu'nu dinlediğini fakat toplumda pandemi yönetimi konusunda "kendi doğru bildiğini yaptığını" söyledi:

"Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı."

Öte yandan Türkiye'de geliştirilen Turkovac aşısının da acil kullanım onayına başvurmaya hazır olduğu açıklandı.

Türkiye'de halihazırda BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşıları yapılıyor.

Fakat iki doz Sinovac olan kişilerin antikor seviyesindeki hızlı düşüş nedeniyle bu gruba da BioNTech/Pfizer aşısı olma hakkı verildi.

Sağlık Bakanlığı ve hekimler, sadece iki doz Sinovac olan kişilerin artık risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Yeni varyantlar ve artan vakalar yalnızca Türkiye'de değil pek çok ülkede kış yaklaştıkça yeni önlemlerin devreye alınmasına yol açabilir.