Koronavirüs: Trump hidroksiklorokin ilacı kullandığını söyledi, 'Hâlâ buradayım' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıkladı. Trump dünkü basın toplantısında, "Yaklaşık bir buçuk haftadır ilacı alıyorum ve hâlâ buradayım" dedi.

73 yaşındaki Trump ilacı kullanmayı Beyaz Saray doktorunun değil kendisinin talep ettiğini söyledi.

Trump, "Kaç kişinin bu ilacı aldığını duysanız şaşırırsınız, özellikle de ön cephede görev yapan birçok sağlık çalışanı virüse yakalanmamak için kullanıyor" diye konuştu. İlacın pozitif etkileri olup olmadığına yönelik soruya ise "Kanıtım burada: ilaç hakkında çok sayıda olumlu geri dönüş alıyorum. Eğer iyi bir ilaç değilse bile bundan zarar görmeyeceğim" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da koronavirüs testi pozitif çıkanlar olsa da Trump "sıfır semptom" gösterdiğini ve kendisine sık sık test yapıldığını belirtti.

Trump ayrıca günlük olarak çinko aldığını ve tek doz azitromisin antibiyotiği kullandığını söyledi.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley de dün akşam yaptığı açıklamada, Trump'ın sağlığının çok iyi olduğunu belirtti. Conley, "Bir dizi görüşme sonrası tedavinin potansiyel faydasının olası risklerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaştık" dedi.