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Koronavirüs: Trump hidroksiklorokin ilacı kullandığını söyledi, 'Hâlâ buradayım' dedi

19.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıkladı. "Yaklaşık bir buçuk haftadır ilacı alıyorum ve hâlâ buradayım" diyen Trump, geçen ay Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına onay verdiğini söylemiş ancak FDA bunu doğrulamamıştı.

Koronavirüs: Trump hidroksiklorokin ilacı kullandığını söyledi, 'Hâlâ buradayım' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıkladı. Trump dünkü basın toplantısında, "Yaklaşık bir buçuk haftadır ilacı alıyorum ve hâlâ buradayım" dedi.

73 yaşındaki Trump ilacı kullanmayı Beyaz Saray doktorunun değil kendisinin talep ettiğini söyledi.

Trump, "Kaç kişinin bu ilacı aldığını duysanız şaşırırsınız, özellikle de ön cephede görev yapan birçok sağlık çalışanı virüse yakalanmamak için kullanıyor" diye konuştu. İlacın pozitif etkileri olup olmadığına yönelik soruya ise "Kanıtım burada: ilaç hakkında çok sayıda olumlu geri dönüş alıyorum. Eğer iyi bir ilaç değilse bile bundan zarar görmeyeceğim" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da koronavirüs testi pozitif çıkanlar olsa da Trump "sıfır semptom" gösterdiğini ve kendisine sık sık test yapıldığını belirtti.

Trump ayrıca günlük olarak çinko aldığını ve tek doz azitromisin antibiyotiği kullandığını söyledi.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley de dün akşam yaptığı açıklamada, Trump'ın sağlığının çok iyi olduğunu belirtti. Conley, "Bir dizi görüşme sonrası tedavinin potansiyel faydasının olası risklerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaştık" dedi.

Hidroksiklorokin nedir?

Hidroksiklorokin, sıtmaya karşı kullanılan en eski ve en yaygın ilaçlardan biri olan klorokine çok benziyor.

İltihaplı romatizma ve deri veremi (lupus) gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılan bu ilaç, antiviral özelliğinden dolayı son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Ancak ilacın koronavirüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok ve ilacın kalp sorunlarına neden olabileceği uyarıları yapılıyor.

hidroksiklorokin

Trump Nisan ayında yaptığı açıklamada, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına onay verdiğini söylemiş ancak FDA bunu doğrulamamıştı.

FDA yayımladığı tavsiye mektubunda hidroksiklorokinin güvenli ve etkili olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmiş ve Covid-19 hastalarında kalp ritmi sorunlarına yol açabileceği uyarısını yapmıştı.

Bunun üzerine Trump, hayati tehlikesi olan hastalarda doktorların bu ilacı hükümetin onayıyla ve kullanabileceğini söylemişti.

İlaçla ilgili klinik deneyler devam ediyor.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu, can kaybı 90 bini aştı.

Koronavirüs

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