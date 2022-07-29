Koronavirüs vakalarıyla ilgili ezber bozacak araştırma! '1 kişi 18 kişiye bulaştırıyor, karantina süresi uzatılsın'

Koronavirüs vaka sayısı yeniden alarm vermeye başladı. Özellikle son günlerde koronavirüsün Omicron ve alt varyantlarının de etkisiyle Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Uzmanlar, yaşanan artışın böyle devam etmesi halinde yeniden önlemlerin alınmasının gündeme geleceğini belirtirken son yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

'KARANTİNA SÜRESİ UZATILSIN'ÖNERİSİ

Mİlliyet'te yer alan habere göre; Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin yayımladığı araştırmada, yüzde 90’ı koronavirüsün Omicron varyantıyla enfekte olan 12 sağlık çalışanı incelendi. Semptom gösteren ve bunları atlatan tüm hastalarda virüsün 5, 7, 10 ve 14’üncü günlerdeki evreleri gözlemlendi ve pozitiflik oranının giderek düştüğü tespit edildi. Semptomunun geçtiğini belirten kişilerde dahi virüs taşıyıcılığının sürdüğününü belirleyen araştırmacılar, risk grubundaki kişilerle temasta olan sağlık çalışanlarında izolasyon süresinin 10 güne uzatılmasını önerdi.

Omicron’un ilk dönemindeki rahatlama ile girilen normalleşme sürecinde Türkiye’de karantina süresi 7 güne kadar çekilmişti. Mevcut uygulamada karantinanın 5’inci günü testi bir kez negatif çıkan herkes karantinasını sonlandırabiliyor.

1 KİŞİ 18 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİYOR

Yeni varyantlarla enfekte olan 1 kişinin 18 kişiye virüsü bulaştırdığını belirten uzmanlar, karantina süresinin uzatılmasını önerdi.



