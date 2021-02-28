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Koronavirüs yanına yaklaşamıyor! 1600 rakımda sağlık dolu yaşam

28.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs yanına yaklaşamıyor! 1600 rakımda sağlık dolu yaşam

Tokat'ta pandemiden uzak yaşam süren Ömer Çelik, 1600 rakımlı yaylada çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde Ömer Çelik (27) çobanlık yaparak geçimimizi sağlıyor. Sabah erken saatlerde yaylanın yolu tutan Çelik, keçilerini 1600 rakımlı Buğday yaylasında otlatıyor. Korona virüsten uzakta doğa ile iç içe yaşam süren genç çoban hayatından mutlu. Baba mesleğini yaptığını belirten Çelik, “Yaylada yaz kış keçilerimizi otlatıyoruz. Emek isteyen bir iş. Yani emek olmazsa yemek olmaz. Biz burada korona virüsten uzağız. Çok şükür köyümüzde öyle bir hastalık görülmedi. Dağlarımız bol oksijen, temiz hava biz hayatımızdan memnunuz. Rabbim hiç kimsenin emeğini ziyan etmesin. Bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

'HAVASI TEMİZ, ÇOK RAHATIZ'

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Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Limon ise günlerinin dağlarda hayvanlarla geçtiğini belirterek, “Hayvanlarımızı otlatmak için bir şekilde peşine gideceğiz. Ayrıca pandemiden uzak kalmaktayız. Bizim için sıkıntı olmuyor. Dağlarda güzel temiz havalarda yani şu an Buğdaylı Köyü'nün 1600 rakımlı dağlarında esen rüzgar göğsümüze esiyor çok rahatız. Havası tertemiz, hayvanların yayılmasını izliyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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