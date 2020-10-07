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Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği! Türkiye'de ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Tuzla’da vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yapıldı. Yapılan proje Türkiye’de ilk olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Koronavirüse karşı el dezenfektan bilekliği! Türkiye'de ilk

Tuzla’da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler her geçen gün daha da sıklaştırılıyor. Tuzla Belediyesi, mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yaptı.

Tuzla’nın en işlek caddelerinden birisi olan İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen dağıtıma Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı, bileklikleri vatandaşlara tek tek dağıtarak nasıl kullanılacağını anlattı.

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'YILIN İCADI'

Ayrıca vatandaşlar mesafe maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Bilekliği alan bir vatandaş ise dezenfektan bilekliği hakkında, “Yılın icadı” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatandaşların gün içerisinde el hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak ‘el dezenfektan bilekliği’ dağıtımı yaptı.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye’de ilk kez uygulanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı; “Vak’a sayısının artış hızındaki azalmalar bizi yanıltmaması gerekir. Tehlike hala devam ediyor. Biz de hem Tuzlamızda hem İstanbul’umuzda hem de ülkemizde tedbirler konusunda yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada; ”Vak’a sayısının artış hızındaki azalmalar bizi yanıltmaması gerekir. Tehlike hala devam ediyor. Biz de hem Tuzlamızda hem İstanbulumuz’da hem de ülkemizde tedbirler konusunda yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her yerde dezenfektan kullanımı zor olabiliyor. Bazen bulunduğunuz yerde 100 kişinin değdiği bir dezenfektan kutusunun daha fazla kontamine olmasına, hastalığı taşıyan bulaşıcı bir hastanın hastalığı bulaştırmasına da neden olabilir. Biraz daha pratik bir önlem alalım dedik. Yanınızda dezenfektan veya kolonya taşımanız lazım. Biz bugün tanıttığımız ve arkadaşlarımız ile birlikte dağıttığımız cihazda böyle bir şey. Kolunuza takıyorsunuz. Saat gibi, giyilebilir bir teknoloji. İçerisine dezenfektan konuluyor. Yanınızda sürekli dezenfektan taşımış oluyorsunuz. Önemli bir şey, en kötü yerlere dokunmuş ellerimizle günde en az 20 defa 30 defaya kadar yüzümüze dokunabiliyoruz. Dolayısıyla bu herhangi bir yerden almış olduğu virüsü kendisine bulaştırabilir ve bu zincirleme olarak topluma yayılabilir. Bu dezenfektan bilekliğini önemli bir zinciri kıracağına inanıyoruz. Yanında maske ve mesafe ile beraber dezenfektan taşımanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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'EN ÖNEMLİ TEDBİR HİJYEN'

Ekonomik imkânlar doğrultusunda bilekliği dağıtacaklarını belirten Dr. Şadi Yazıcı,” Bir gün boyunca, dokunma sıklığına bağlı olarak ortalama 20-25 arası bu bileklikten sıkabiliyor ve dezenfektan yapılabiliyor. Biz Tuzla Belediyesi olarak dağıtabileceğimiz kadar dağıtacağız. Sınırsız bir ekonomimiz yok. Şuan da 3-5 bin civarı dağıtacağız. Ekonomik imkanlarımız doğrultusunda dağıtmaya devam edeceğiz. Şuanda burada dağıtılıyor. Ama bunun yayılacağını düşünüyorum. Yayılması da gerekecek. Özellikle Covid-19 sürdüğü sürece bu tedbirlerin en önemlisi olan hijyenin de devam ettiği sürece bu uygulamalar devam edecektir. Belki çok daha farklı inovatif ürünler yine çıkacaktır ama şuanda gördüğüm kadarıyla en inovatifi ve en akılcı çözüm budur. Bizde bunu vatandaşlarımıza dağıtarak bu zinciri kırmaya çalışıyoruz” dedi.

(İHA)

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