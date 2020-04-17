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Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Peki zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, evimizi nasıl temizlemeliyiz? Astımlı ve alerjik çocukların, bu temizlikten etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?

Dezenfeksiyon denilince; canlı ya da cansız yüzeylerdeki hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştıran ya da öldüren kimyasal maddelerle yapılan temizlik akla gelmelidir. Zeminlerin dezenfeksiyonu için sıklıkla çamaşır suları kullanılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EVDE NASIL BİR TEMİZLİK YAPILMASI ÖNERİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı bir rehber yayınladı ve bu rehber sık sık yenileniyor. Bu rehberde; yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özelliklerine de yer verilmiştir. Temizlik yapılmadan önce, temizlik yapılacak odayı bir sure havalandırın. Havalandırdıktan sonra, temizlik yapmaya başlayın. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs 19 rehberine göre; zeminler ve duvarların klorsuz hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu bildirilmektedir. Hem kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği nedeniyle; mükemmel temizleme özelliği olduğu ve çevre dostu olması nedeniyle avantajlı olduğu bildirilmiştir. Hidrojen peroksid içeren temizlik maddelerinin; akrilik, çinko veya bakır içeren yüzeylere zararlı olabileceği bildirilmiştir. Çamaşır sularını kullanmadan önce, son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması ve geçmişse kullanılmaması faydalı olacaktır.

ÇAMAŞIRLAR NASIL YIKANMALI?

Kirli çamaşırları, elinize alınca sallamayın. Virüslerin etrafa yayılmasına neden olabilirsiniz. Çamaşırları, mümkün olduğu kadar yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Mümkünse, 60 derecede yıkamaya çalışın. Çamaşırları taşımak için kullandığınız sepetleri, hidrojen peroksit içeren çamaşır suları ile silebilirsiniz. Evde alerjik nezle ve astımı olan varsa, kokusu olan yumuşatıcı kullanmayın.

HALI VE PERDELER NASIL TEMİZLENSİN?

Mümkün olduğu kadar halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kontaminasyonu gidermek gerekir ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekir. Eşyalar yıkanabiliyorsa, eşyalar için en sıcak su ayarını kullanarak, eşyaları üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkamak ve ardından eşyaları tamamen kurutmak gerekir.

ALERJİK NEZLE VE ASTIMI OLAN ÇOCUKLAR EVDEKİ TEMİZLİKTEN NASIL ETKİLENMEZ?

Evde kaldığımız bu günlerde; çocukların da evde olması nedeniyle, temizlik yapılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü alerjik nezleli çocukların burunları, astımlı çocukların akciğerleri çok hassastır. Özellikle; klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle alerjik nezleli ve astımlı çocuklarda tetiklenme meydana gelebilir. Bunun sonucu olarak çocukta; burun tıkanması, hapşırmalar, nefes sıkışması ve öksürme görülebilir. Bu da, acil servise başvurmaya neden olabilir. Bu durum, şu anki dönemde riskli olacaktır. Bu nedenlerden dolayı; özellikle çocukların evde olduğu bu dönemde, çocukların temizlik yapılırken diğer odada olması ve kokusu az olan hidrojen peroksit içeren çamaşır suların kullanması çok faydalı olacaktır.

EV TEMİZLİĞİ İÇİN SİRKE KULLANSAM OLMAZ MI?

Maalesef koronavirüs önlemlerinde, sirke önerilmiyor. Sirkenin zemindeki virüse karşı, yeterince etkili olmadığı bildirilmektedir.

KLORLU ÇAMAŞIR SULARI NERELERDE KULLANILSIN?

Klorlu çamaşır sularının, onda bir sulandırılarak, daha çok kan bulaşları veya tuvaletlerde kullanılması bu dönemde tercih edilebilir. Sulandırılan çamaşır suyunun da, 24 saat içinde kullanılması gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

Özetlersek;

  • Evde temizlik yaparken, zemin ve duvarların kokusu az olan hidrojen peroksit içeren çamaşır suları kullanılması uygun olur.
  • Klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle, özellikle astımlı ve alerjik nezlelilerde tetikleme yaparak burun tıkanması ve astım krizine neden olabilir.
  • Hastanelere gitme ihtiyacını azaltmak için, kokusu az olan hidrojen peroksit içerek çevre dostu çamaşır suları tercih edilebilir
  • Koronavirüse karşı sirke ile temizlik, korunmada yeterli olmayacaktır.
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