Koronavirüse karşı evinizi bu şekilde temizlemelisiniz! Yoksa virüsler ölmüyor

Peki evler nasıl dezenfekte edilir? Özellikle dikkat edilmesi gereken kısımlar neresidir? İşte, Koronavirüse karşı ev temizliğine dair merak edilen bütün detaylar…

Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmak tamamen kişilerin elinde olan bir seçenektir. Virüsün bulaşması ilk adımda evlere çekilere önlenebilir. Sonrasında ise etkili olan diğer yöntem ise sosyal izolasyondur. Koronavirüs için alınan kişisel temizliklerin başında bol su ve sabun ile ellerin yıkanması geliyor. Su ve sabun yanında el dezenfektanları ve kolonya ile kişisel temizlik desteklenebilir. Koronavirüs için almamız gereken bireysel önlemlerden bir tanesi de ev temizliğidir.

Koronavirüs önlemlerinde okullar tatil edildi ve kişilerin kalabalıklar halinde bulunmasının önünü açan konser, sinema, tiyatro vb. organizasyonlar iptal edildi. Aynı zamanda kafe, restoran, spor salonu ve AVM’lerde hastalığın yayılma hızını yavaşlatmak için belirli bir süre için kapatıldı. Alınan tedbirlerin yanında, insanların kişisel temizliğine önem vermesi de sıklıkla vurgulandı.

Yüzeyleri temizlerken ya dezenfekte ederken tek kullanımlık eldiven giyin. Her temizlikten sonra eldivenleri atın.

Temizlik mikropları öldürmez ancak sayılarını azaltarak enfeksiyon yayma riskini düşürür. Dezenfekte etmek ise, yüzeylerdeki mikropları öldürmek için kimyasalların kullanılmasını ifade eder.

Evin giriş kısmı, dış kapının yüzeyi ve kolları Banyo ve tuvaletler (Lavabo, musluk, duşakabin ve küvet) Kapı kolları Elektrik düğmeleri Kumandalar Ayakkabılık, portmanto Dolap ve çekmece kulpları Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi düğmeleri Cep telefonu, bilgisayar, tablet

Koronavirüsten korunmak için özellikle günlük yaşamda sık kullandığınız yüzeyleri temizlemeniz gerekir. Günde birçok kez dokunduğunuz yüzeyleri düşünün ve her gün elinizden geldiğinde oraları temizlemeye çalışabilirsiniz:

Temizlikte kullanılacak ürünlerin etiketlerini okumaya dikkat edin. En az yüzde 70 alkol içermesi ve EPA kaydının bulunması güvenilirlik açısından oldukça önemlidir.

Dezenfektanlar oldukça yoğun çözeltiler ve kimyasal içeren maddeleri olduğu için birbirlerine karıştırmamak sağlığınız açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur.

Ev tipi çamaşır suyu asal amonyak ya da başka bir temizleyici ile karıştırmayın. Sadece çamaşır suyunun içerisine biraz saf su ekleyerek seyreltebilirsiniz.

Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri eve geldiğinizde silkelemeyin ya da sallamayın. Mümkünse çamaşır makinesine atarak yıkayın ya da direkt balkona asarak havalandırın.

Evinizi düzenli olarak havalandırın.

Halı, nevresim, havlu gibi ürünleri temizledikten sonra tamamen kuruması için bekleyin.

Ev Temizliğinde Kullanabileceğiniz Doğal Temizlik Ürünleri Nelerdir?

Evleri dezenfekte etmek için kullanılan kimyasallar sık kullanımda hane halkının sağlığına zarar verebilir. Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde çamaşır suyu, alkol ve arap sabunu oldukça kuvvetli dezenfektanlardır. Eve giriş çıkış yoğunluğunuza haftada 1 ya da 2 olmak üzere düzenli aralıklarla yoğun kimyasallar ile derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Yoğun kimyasallar dışında kendinize doğal temizlik kürleri de yapabilirsiniz.

Yarım bardak beyaz sirke, yarım bardak su, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı çam yağı esansını bir kaba koyup güzelce karıştırın. Ardından zeminleri ve mutfak tezgahlarını silmek için kullanabilirsiniz.

1 yemek kaşığı karbonat ve yarım bardak suyu karıştırdıktan sonra sprey bir şişeye doldurun. Hazırladığınız karışımı camlara sıkın ve ardından bir bez ya da gazete parçası ile silin.

