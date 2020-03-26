KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Koronavirüse karşı evinizi bu şekilde temizlemelisiniz! Yoksa virüsler ölmüyor

Koronavirüse karşı evinizi bu şekilde temizlemelisiniz! Yoksa virüsler ölmüyor

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde alınan tedbirler yoğunlaştırıldı.

Koronavirüse karşı evinizi bu şekilde temizlemelisiniz! Yoksa virüsler ölmüyor

Koronavirüs önlemlerinde okullar tatil edildi ve kişilerin kalabalıklar halinde bulunmasının önünü açan konser, sinema, tiyatro vb. organizasyonlar iptal edildi. Aynı zamanda kafe, restoran, spor salonu ve AVM’lerde hastalığın yayılma hızını yavaşlatmak için belirli bir süre için kapatıldı. Alınan tedbirlerin yanında, insanların kişisel temizliğine önem vermesi de sıklıkla
vurgulandı.

Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmak tamamen kişilerin elinde olan bir seçenektir. Virüsün bulaşması ilk adımda evlere çekilere önlenebilir. Sonrasında ise etkili olan diğer yöntem ise sosyal izolasyondur. Koronavirüs için alınan kişisel temizliklerin başında bol su ve sabun ile ellerin yıkanması geliyor. Su ve sabun yanında el dezenfektanları ve kolonya ile kişisel temizlik desteklenebilir. Koronavirüs için almamız gereken bireysel önlemlerden bir tanesi de ev temizliğidir.

Peki evler nasıl dezenfekte edilir? Özellikle dikkat edilmesi gereken kısımlar neresidir? İşte, Koronavirüse karşı ev temizliğine dair merak edilen bütün detaylar…

Temizlik Yapılırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Koronavirüsten korunmak için özellikle günlük yaşamda sık kullandığınız yüzeyleri temizlemeniz gerekir. Günde birçok kez dokunduğunuz yüzeyleri düşünün ve her gün elinizden geldiğinde oraları temizlemeye çalışabilirsiniz:

Evin giriş kısmı, dış kapının yüzeyi ve kolları
Banyo ve tuvaletler (Lavabo, musluk, duşakabin ve küvet)
Kapı kolları
Elektrik düğmeleri
Kumandalar
Ayakkabılık, portmanto
Dolap ve çekmece kulpları
Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi düğmeleri
Cep telefonu, bilgisayar, tablet

Ev Nasıl Dezenfekte Edilir?

Temizlik mikropların, kirin ve yabancı maddelerin yüzeylerden uzaklaştırılması anlamına gelir.

Temizlik mikropları öldürmez ancak sayılarını azaltarak enfeksiyon yayma riskini düşürür. Dezenfekte etmek ise, yüzeylerdeki mikropları öldürmek için kimyasalların kullanılmasını ifade eder.

Yüzeyleri temizlerken ya dezenfekte ederken tek kullanımlık eldiven giyin. Her temizlikten sonra eldivenleri atın.

Temizlikte kullanılacak ürünlerin etiketlerini okumaya dikkat edin. En az yüzde 70 alkol içermesi ve EPA kaydının bulunması güvenilirlik açısından oldukça önemlidir.

Dezenfektanlar oldukça yoğun çözeltiler ve kimyasal içeren maddeleri olduğu için birbirlerine karıştırmamak sağlığınız açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur.

Ev tipi çamaşır suyu asal amonyak ya da başka bir temizleyici ile karıştırmayın. Sadece çamaşır suyunun içerisine biraz saf su ekleyerek seyreltebilirsiniz.

Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri eve geldiğinizde silkelemeyin ya da sallamayın. Mümkünse çamaşır makinesine atarak yıkayın ya da direkt balkona asarak havalandırın.

Evinizi düzenli olarak havalandırın.

Halı, nevresim, havlu gibi ürünleri temizledikten sonra tamamen kuruması için bekleyin.

Ev Temizliğinde Kullanabileceğiniz Doğal Temizlik Ürünleri Nelerdir?

Evleri dezenfekte etmek için kullanılan kimyasallar sık kullanımda hane halkının sağlığına zarar verebilir. Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde çamaşır suyu, alkol ve arap sabunu oldukça kuvvetli dezenfektanlardır. Eve giriş çıkış yoğunluğunuza haftada 1 ya da 2 olmak üzere düzenli aralıklarla yoğun kimyasallar ile derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Yoğun kimyasallar dışında kendinize doğal temizlik kürleri de yapabilirsiniz.

Yarım bardak beyaz sirke, yarım bardak su, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı çam yağı esansını bir kaba koyup güzelce karıştırın. Ardından zeminleri ve mutfak tezgahlarını silmek için kullanabilirsiniz.

1 yemek kaşığı karbonat ve yarım bardak suyu karıştırdıktan sonra sprey bir şişeye doldurun. Hazırladığınız karışımı camlara sıkın ve ardından bir bez ya da gazete parçası ile silin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Doktora gitmeden önce bunu yapmayı bırakın!Doktora gitmeden önce bunu yapmayı bırakın!
Miyop ve hipermetrop neden olur?Miyop ve hipermetrop neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüse karşı temizlik, koronavirüse karşı hijyen, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Güzel oyuncudan bornozlu teşekkür pozu

Güzel oyuncudan bornozlu teşekkür pozu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktora gitmeden önce yapmayı bırakmanız gereken 7 şey

Doktora gitmeden önce bunu yapmayı bırakın!

Bebek bekleyen anneler koronavirüse karşı ne yapmalı? 9 soruda hamileler ve koronavirüs

Bebek bekleyen anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?

Uzmanlardan dezenfektandan yıpranan ellere 'vazelin' önerisi

Vazelin talebi! Çok fazla önerilmiyor ama...

Ellerinizi yıkadıktan sonra havlu değil peçete kullanın!

Ellerinizi yıkadıktan sonra havlu kullanmayın!

Hamilelere özel 5 koronavirüs önlemi

Moralinizi yüksek tutun, bu önlemleri atlamayın!

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.