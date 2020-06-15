Koronavirüse karşı sıra dışı önlem! Çayları bir metrelik kepçeyle dağıttı

Giresun’da normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan bir çay ocağında alınan sıra dışı bir önlem dikkatleri çekti. Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı, koronavirüse karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla gelen müşterilere yaklaşık bir metre mesafeden kepçe ile çay dağıtıyor.

Görele’de korona virüs karşı tedbirleri üst seviyeye çıkaran çay ocağında çalışanlar maske takarak hizmet verirken, müşterilerde alınan tedbirlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Çay ocağına gelen müşterilere karşı sosyal mesafeyi koruyarak hizmet ettiklerini belirten Mehmet Patan "Müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak adına uzun saplı bir kepçe yardımıyla müşteri ile aramızdaki mesafeyi ayarlamak için böyle bir yöntemi devreye soktuk. Müşterilerimiz bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

