HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Koronavirüse karşı sıra dışı önlem! Çayları bir metrelik kepçeyle dağıttı

Koronavirüse karşı sıra dışı önlem! Çayları bir metrelik kepçeyle dağıttı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı, müşterileri ile sosyal mesafeyi korumak amacıyla çayı yaklaşık bir metre uzunluğundaki kepçe ile dağıtıyor.

Giresun’da normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan bir çay ocağında alınan sıra dışı bir önlem dikkatleri çekti. Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı, koronavirüse karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla gelen müşterilere yaklaşık bir metre mesafeden kepçe ile çay dağıtıyor.

Görele’de korona virüs karşı tedbirleri üst seviyeye çıkaran çay ocağında çalışanlar maske takarak hizmet verirken, müşterilerde alınan tedbirlerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Çay ocağına gelen müşterilere karşı sosyal mesafeyi koruyarak hizmet ettiklerini belirten Mehmet Patan "Müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak adına uzun saplı bir kepçe yardımıyla müşteri ile aramızdaki mesafeyi ayarlamak için böyle bir yöntemi devreye soktuk. Müşterilerimiz bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Şaşırtan görüntü! Bilecik'te boz ayı havuza girip yüzdüŞaşırtan görüntü! Bilecik'te boz ayı havuza girip yüzdü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Bilecik'te boz ayı havuza girip yüzdü

Şaşırtan görüntü! Bilecik'te boz ayı havuza girip yüzdü

Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak ayda 642 bin lira kazandı!

Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak ayda 642 bin lira kazandı!

Süpermarketten aldığı yumurtadan ördek üretti

Süpermarketten aldığı yumurtadan ördek üretti

Yola inen yılan araçların altında kalmasın diye sopayla uzaklaştırmaya çalıştı

Yola inen yılanı görünce...

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

İstanbul semalarında martıların eşsiz dansını görenler o anları kaydetti

O anları görenler telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.