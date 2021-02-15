Koronavirüsü atlattı, yaşadıklarını anlattı: Vücudumda dolaştığını hissettim

Damla Çakmakçı, AA muhabirine, hastalıktan korunmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Testi pozitif çıktığında da hemen kendisini izole ettiğini aktaran Çakmakçı, "Hastalığı daha çok evde yatarak geçirdim. Bol bol meyve tükettim. Kullandığım ilaçlarla hastalığı atlattım. Yaşımın genç olması nedeniyle bu hastalığa yakalanacağım hiç aklıma gelmezdi. Gözümü açamayacak duruma geldim." dedi.

Çakmakçı, 25 gün evde tedavi gördü. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan ağabeyi Gökhan Çakmakçı'nın da daha sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi. Çakmakçı da evinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"Herkes maskesini takmalı. Ben de zamanında 'belki olmam' derken koronavirüse yakalandım. Hafife alınacak bir hastalık değil. Sonrasında çok ciddi problemler yaratabiliyor. İnsan yalnız kaldığı zamanlarda bir korkuya kapılıyor. Virüsün damarlarımda dolaştığını eklem ağrılarıyla hissettim. Kimse 'bana bulaşmaz' diye düşünceye kapılmasın. Ben 22 yaşında bu kadar ağır atlattığım halde büyüklerimizin nasıl atlatacağını hiçbir şekilde düşünemiyorum."

'SÜREÇ KÖTÜ VE AĞIR GEÇTİ'

Kız kardeşinin ardından hastalığa yakalanan 25 yaşındaki Gökhan Çakmakçı ise hastalığı çok kötü bir sürecin ardından yenmeyi başardığını ifade etti.

Çakmakçı, hastalığı yaşının genç olması dolayısıyla "ucuz" atlattığını belirterek, "Hastalık boyunca eklem ağrısıyla uğraştım. Süreç kötü ve ağır geçti. İlk başlarda 'bize bulaşmaz ve bir şey olmaz' düşüncesindeydim ama nitekim pozitif olduktan sonra rahatsızlığın genci ve yaşlısının olmayacağını öğrendim." diye konuştu.

Karantina sürecinde konuşmaya gücünün olmadığını ve su bile isterken zorlandığını anlatan Çakmakçı, şunları söyledi: