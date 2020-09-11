Koronavirüsü plazma tedavisi ile yendi!

Alaşehir PTT personeli Mehmet Eroğlu, 10 Ağustos'ta evinde rahatsızlanınca Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucu Eroğlu'nun Covid- 19 testi pozitif çıktı. Mehmet Eroğlu, entübe hastası olarak yoğun bakımda tedaviye alınırken, 4 çocuğu ve eşine de test yapıldı. Eroğlu'nun 17 yaşındaki kızının testi de pozitif çıktı, evinde tedaviye alındı.

Doktorlar, durumu ağırlaşan Eroğlu için plazma tedavisine karar verdi. Aranan plazma İzmir'de bulundu. Mehmet Eroğlu'na uygulanan plazma tedavisi, olumlu cevap verdi. Mehmet Eroğlu, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı. 32 günlük tedavinin ardından Mehmet Eroğlu, bugün taburcu edildi, kızı Elif de sağlığına kavuştu.

Hastalık süresince yaşadıklarını anlatan Mehmet Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı, ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğumdan dolayı korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Korona testi yaptırdığımda hastalık ilerlemişti. Bu nedenle entübe durumu yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileştim, servise çıkardılar. Korona herkese gelir, bana gelmez diyordum. Öyle olmuyormuş. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım" dedi.