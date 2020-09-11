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Koronavirüsü plazma tedavisi ile yendi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Manisa'da koronavirüse yakalan PTT personeli Mehmet Eroğlu, plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Eroğlu, 17 yaşındaki kızının da pozitif çıktığı için evde tedaviye alındığını söyledi.

Koronavirüsü plazma tedavisi ile yendi!

Alaşehir PTT personeli Mehmet Eroğlu, 10 Ağustos'ta evinde rahatsızlanınca Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucu Eroğlu'nun Covid- 19 testi pozitif çıktı. Mehmet Eroğlu, entübe hastası olarak yoğun bakımda tedaviye alınırken, 4 çocuğu ve eşine de test yapıldı. Eroğlu'nun 17 yaşındaki kızının testi de pozitif çıktı, evinde tedaviye alındı.
Doktorlar, durumu ağırlaşan Eroğlu için plazma tedavisine karar verdi. Aranan plazma İzmir'de bulundu. Mehmet Eroğlu'na uygulanan plazma tedavisi, olumlu cevap verdi. Mehmet Eroğlu, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı. 32 günlük tedavinin ardından Mehmet Eroğlu, bugün taburcu edildi, kızı Elif de sağlığına kavuştu.

Hastalık süresince yaşadıklarını anlatan Mehmet Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı, ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğumdan dolayı korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Korona testi yaptırdığımda hastalık ilerlemişti. Bu nedenle entübe durumu yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileştim, servise çıkardılar. Korona herkese gelir, bana gelmez diyordum. Öyle olmuyormuş. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Gem, "Mehmet Bey korona süreci boyunca ağır enfeksiyon tanımına uyan klinik tabloyla hastanemize geldi. Kendisine korona tedavisiyle ilgili şu anda en üst basamaklardan birisi olan plazma tedavisini uyguladık. Başarılı olduğumuz için mutluyuz. Hastamızın genel durumu düzeldi. Mekanik vantilatör sayesinde solunum yapabiliyordu. Zor bir süreçti ancak hem hastamızın hem de sağlık çalışanlarımızın gayretli bir çalışması sonucu Mehmet Beyi sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Alaşehir Devlet Hastanesi olarak üst düzeyde ilk kez plazma tedavisi uygulayarak başarı sağladık. Korona tedbirlerine harfi harfine uyalım. En iyi çözüm hiç hastalanmamak. Bu hastalığın tedavisinde plazma bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan hastalarımıza plazma bağışçısı olmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan ise, "Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda da Covid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

DHA

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