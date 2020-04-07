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Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tokat'ta koronavirüse yakalanan 42 yaşındaki Elmas Doğan, 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla ayrıldı. Hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu olan ev hanım Doğan, 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak.

Zile ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk annesi Elmas Doğan, koronavirüse yakalandı. Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Doğan, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 12 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Elmas Doğan, taburcu edildi.

'SADECE ÇARŞIYA GİDİYORDUM'

14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Doğan'ı, sağlık personeli alkışlarla evine gönderdi. Hastalığı yenerek taburcu olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elmas Doğan, ''Kuru öksürükle yakalandım. Ben ev hanımıyım. Sadece çarşıya gidiyorum. Hastaneye başvurdum. Orası acile yönlendirdi. Orada tahliller yaptılar, doktorlarımız ilgilendi. Tahlillerim pozitif çıktığı için Tokat'ta sevk ettiler. Doktorlarımız tedavim esnasında çok ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni arayarak destek olan sevdiklerime teşekkür ediyorum'' dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Tokat

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