Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yeni tip corona virüsün şu ana kadarki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı. 3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Covid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı.

SÜREKLİ GÜNCELLENEN ÇEVRİMİÇİ BİR KAYNAK

Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı Ondřej Strnad, “3D modelimiz, Covid-19’un, güncel yapısını atomik seviyede gösteriyor ve nükleokapsid proteinlerinin oluşturduğu ip benzeri yapı gibi daha önce görülmesi imkansız olan virüsün ayrıntılarını ortaya koyuyor. Modeli geliştirmek için kullandığımız yaklaşım, Covid-19'un yayılmasına karşı yürütülen bilimsel mücadele için yeni bir yol açabilir. Çünkü geliştirdiğimiz teknoloji, bilim insanlarının yeni keşfedilenen bilgileri hızlıca modele dahil etmesine ve böylece sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynağın oluşmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

TÜM YAPI NET BİR ŞEKİLDE DETAYLANDIRILDI

Çalışma kapsamında araştırmacılar, modeli oluşturmak için corona virüsün yüzeyini elektron mikroskoplarıyla görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etti. İnsanlardaki ACE2 resptörlerine tutunan başak proteinleri de dahil olmak üzere virüsün tüm yapısı detaylandırıldı. Virüsün başak proteinlerindeki artış, corona virüsün vücut savunmasını geçerek Covid-19 hastalığına yol açıyor.