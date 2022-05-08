HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korsan taksici, aldığı müşterinin kimliğini öğrenince şoke oldu!

Korsan taksici, aldığı müşterinin kimliğini öğrenince şoke oldu!

08.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da korsan taksicilik yapan bir sürücü, müşteri kılığına giren sivil polisi götürürken uygulama noktasında suçüstü yakalandı. 2 ay aracına el konulup 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılan sürücü, "Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" sözleriyle kendini savundu.

Korsan taksici, aldığı müşterinin kimliğini öğrenince şoke oldu!

Olay, Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, il merkezinde korsan taksi işi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan sivil polis, internet üzerinden temin ettiği telefon numarasını arayarak taksiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısa süre sonra Konyaaltı ilçesine araç ile gelen sürücü Erdoğan U.A., Antalya Havalimanı’na gitmek isteyen müşteri kılığındaki polisle 140 TL karşılığında anlaştı.

YAKAYI ELE VERDİ

Bu sırada araçtaki sivil polis, hareketli konumu ekiplerle paylaştı. Güzergah bilgisini alan trafik timleri ise araç trafiğini tek şeride düşürdü. Çok geçmeden uygulama noktasına gelen sürücü, ekipler tarafından araçtan indirildi.

SASSDF

9 BİN 125 TL PARA CEZA

Polis ekiplerini karşısında görünce şaşıran sürücü kendisine ceza yazılmaması için dil döktü. Polis ekipleri şahsa korsan taksicilik suçundan 9 bin 125 TL para cezası kesti. Araç ise 2 ay trafikten men edilerek çekici aracılığıyla Yediemin otoparkına çekildi.

Gülizar polis ortalığı birbirine kattı, meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'Gülizar polis ortalığı birbirine kattı, meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

"YARDIMSEVERLİĞİN CEZASINI ÇEKİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen sürücü, “Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Götürmeyeyim mi memur bey. Pazar yerinin yanında aldım. Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım” diyerek, kendini savundu.
İşlemlerinin ardından polisin taksi isteğini geri çeviren sürücü, çevre yolundan yaya olarak ayrıldı.

1

EHLİYETSİZ KORSAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise yine korsan taşımacılık yapan aracı da durduran ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve korsan taşımacılık yapmak suçlarından toplamda 12 bin 799 TL para cezası kesildi, araç trafikten 2 ay men edildi.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son depremler listesi! 8 Mayıs 2022 PazarSon depremler listesi! 8 Mayıs 2022 Pazar
5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet!5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet!
Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattıFabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Yeni ittifak için açık kapı bıraktı: Ümit Özdağ...

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

İlginizi Çekebilir

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.