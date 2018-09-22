HABER

Korsika'dan FIFA'ya üyelik adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Korsika Adası, FIFA'ya üyelik başvurusunu düzenleyen kararı kabul etti - Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, adanın Fransa'ya bağlı olduğu gerekçesiyle talebi reddedeceklerini açıkladı

PARİS (AA) - Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) üyelik başvurusunu düzenleyen kararı kabul etti.

Adanın FIFA üyeliği başvurusunu düzenleyen tasarı, Korsika Parlamentosunun gündemine geldi.

Korsika yönetimine Fransız Futbol Federasyonu ile gerekli müzakereleri yürütüp adanın, FIFA'nın bağımsız üyesi olarak kabul edilmesi için çalışma yapma yetkisi veren tasarı, Korsika Parlamentosunca kabul edildi.

Ayrılık taraftarı Femu a Corsica Grubu üyesi Romain Colonna tarafından sunulan tasarı, 1960'lı yıllarda kurulan Korsika Futbol Takımı'nın (Squadra Corsa), FIFA üyeliğini kazanıp Dünya Kupası elemelerine katılmasını hedefliyor.

Tasarıda futbolun Korsika'da çok sevilen bir spor olduğu ve Squadra Corsa'nın yaklaşık 50 yıldır ciddi bir ekip olarak sahalara çıktığı kaydedildi.

- Fransa reddedecek

Konuyla ilgili Fransız spor gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Korsika'nın talebinin geri çevrileceğini söyledi.

Le Graet, "Bizim açımızdan konuşmaya bile değmez. Korsika, bir Fransız toprağıdır." diyerek, olumlu yanıt verilmeyeceğini kaydetti.

Benzer şekilde FIFA'ya üyelik için daha önce Fransız Futbol Federasyonuna başvuran Fransa'nın deniz aşırı toprakları Guadeloupe, Guyane, Martinique ve Saint-Martin'in de talepleri geri çevrilmişti.

Korsika Adası, uzun yıllardır bağımsızlık taleplerine sahne oluyor. Adada geçen yılki seçimlerde ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının oluşturduğu Korsika İçin (Per a Corsica) Koalisyonu tarihi başarı sağlamıştı.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!
Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FIFA Fransa Korsika

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yerel para açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yerel para açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları belli oldu

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.