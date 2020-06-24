Koruk Suyu : Faydaları Nelerdir?

Koruk suyu, henüz olgunlaşmamış üzümlerin ezilip, suyunun çıkarılması sonucu elde edilen asitli ve mayhoş tadı olan bir içecektir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu içecek, yaz aylarında serinlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda zeytinyağlıların ve salataların tatlandırılması amacıyla da kullanılabilir. Üzümün yetiştirildiği her yerde koruk suyunun üretimi yapılabilir. Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde daha çok tüketilir. Bu besini mevsiminde tüketmek sağlık açısından önem taşır. Bundan dolayı sadece sıcak aylarda hazırlandığı için bu içeceğe kısa zaman içeceği de denilir. Batı Avrupa ile Orta Çağ Avrupası'nda çok yaygın olarak tüketilen içeceklerden biri olup, eski Fransızca'da vertjus olarak geçer. Genelde tadının değiştirilmesi amacıyla içine çeşitli baharatlar ile limon suyu konulabilir. Orta Çağ Avrupası'nda aşçılar, yemeklerin tatlandırılması için çok kullanırdı. Günümüzde ise bazı aşçılar salataların süslemesinde limon yerine bunu kullanır. Fransız mutfağında ise hala yemeklerin tatlandırılması için kullanılır.

Koruk Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri Miktar (g): 100 Kalori (kcal): 66 Yağ (g): 0.4 Karbonhidrat (g): 17 Protein (g): 0.6 Koruk Suyunun Faydaları Ham üzümlerden elde edilen koruk suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunur. İştah açıcı özelliği sayesinde kilo alımına yardımcı olur. Özellikle annelerin, iştah sorunu yaşayan çocuklarına rahatlıkla kullanabileceği doğal, katkı maddesi içermeyen bir içecek olduğundan, büyük önem taşır. Gözlerin bulanık görmesine iyi gelerek, göz ağrılarını da geçirir. Zayıflamak isteyenler de diyet listelerine rahatlıkla bu besini ekleyebilirler. Çünkü koruk suyu, ödem atıcı etkisi sayesinde vücuttan istenmeyen toksinlerin atımını sağlar. Bağırsakları da çalıştırdığından zayıflamaya da katkı sağlamış olur. 1. Cilt hastalıklarına iyi gelir Koruk suyunun cilde faydaları arasında, çıkartılma aşamasında cilde değince kaşıntıya yol açsa da, içildiği takdirde ciltte oluşan tahrişleri gidermesi yer alır. İçerdiği magnezyum sayesinde ciltteki kızarıklıkları tedavi eder. Egzamaya da iyi gelir. Kurdeşenin tedavisinde de alternatif olarak kullanılabilir. 2. Bağırsakları çalıştırır Koruk suyu, içerdiği vitaminler ve maya ekstresi sayesinde bağırsaklarında sorun yaşayanların tedavisinde de kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, bağırsakların çalışmasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kabızlığı önleyici ve tedavi edici özelliği sayesinde kabızlık sorunu yaşayanların bu rahatsızlığından kurtulmasına yardımcı olur. Fakat fazla tüketilmemesi gerekir. Fazla tüketimi ishale neden olabilir. Vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasında da etkili olarak kullanılır.

3. Kalp hastalıklarını önler Koruk suyunun, vücudun rahatlamasını sağlayan bir yapısı bulunur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde, kalp hastalıklarının aza indirilmesinde etkili olduğu bilinir. Aynı zamanda kılcal damarlarda yağ birikmesini önleyerek kalp hastalıkları oluşumunu önlemede yardımcı olur. 4. Rahatlatır ve serinletir Koruk suyu, yaz mevsiminde sıcaktan bunaldığınız anlarda serinlemenize yardım eder. Hiçbir katkı maddesi içermemesi bakımından oldukça sağlıklı ve faydalı bir içecektir. Koruktan, meşrubat yapılarak da içilebilir. Bunun için, bir bardağa az miktarda koruk suyu konularak üzerine soğuk su eklenir. Damak tadınıza uygun olarak şeker ilave edilerek de güzel bir içecek halini alır. İçerisine isteğe bağlı olarak buzda konulabilir. Böylece daha çabuk serinlemenize yardım eder. Mayhoş tadıyla damağınızda farklı bir tat bırakır. 5. Mideyi rahatlatır Koruk suyu, asitli yapısı ve içerdiği antioksidanlar sayesinde midenin rahatlamasını sağlar. Meşrubat haline getirilen koruk suyunun içine, su yerine soda konularak tüketildiğinde, yemeklerden sonra mideyi rahatlatıcı etkisi artar. Midenin rahatlamasına bağlı olarak hazım kolaylaşır. Ülser hastalığı gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılabilir.

6. Böbrek taşı eritir Aç karnına 3 bardak içilen koruk suyu, böbrekte bulunan taşların erimesine yardımcı olur. Böbreklerin ve karaciğerin görevlerini daha iyi yapabilmeleri için işlevlerinin artmasını sağlar. Böylece vücudun daha iyi çalışarak daha sağlıklı olması için destek olur. Koruk Suyu Nasıl Yapılır? Koruk suyu, evde hazırlanması kolay olduğundan herkes tarafından rahatlıkla hazırlanabilir. Önemli olan ise, koruğun mevsiminde toplanması ya da satın alınacaksa da mevsiminde alınan doğal korukların kullanılmasıdır. Koruk suyunun hazırlanması esnasında farklı birçok yöntem uygulanabilir. Bunlar: 1. Koruklar iyice yıkanır. Çöplerinden ayıklanır. Ayıklanmış olan koruklar sirkeli suda bekletilir ve ardından tekrar yıkanır. Güzelce temizlenen koruklar, meyve sıkacağında posası kuruyana dek sıkma işlemi devam eder. 2. Koruklar mutfak robotu yardımıyla daha rahat sıkılır. Robottan çıkarılan koruklar bir süzgece konur ve kaşık yardımıyla süzgeçte kalan posaların suyunun tamamen çıkması sağlanmış olur. Meyve sıkacağı ve mutfak robotunun olmadığı zamanlarda havanda dövülmesi ile de koruk suyu çıkarılırdı. Bu en eski yöntemlerden biridir.

Koruk Suyu Nasıl Saklanır? Koruk suyu bozulmaması için buzdolabında saklanır. Buzdolabında yer olmadığı takdirde, güneş görmeyen ve serin olan bir ortamda da saklanabilir. Böylece bozulmadan uzun süre kullanılması mümkün olur. Koruk suyu sağlıklı ortamlarda ve özellikle buzdolabında muhafaza edildiği takdirde 6 ay bozulmaz ve rahatlıkla kullanılabilir. Koruk Ekşisi Nasıl Yapılır? 1. Koruk ekşisinin en önemli özelliği, yediveren cinsi üzümün koruğundan yapılmasıdır. Öncelikle koruğun suyu iyice çıkarılarak süzgeç yardımıyla kalan tortulu su süzülür. 2. Daha sonra çıkarılan koruk suyu, yemeklerde kullanmak amacıyla tuz konularak iyice kaynatılır. 3. Kaynayan koruk suyu dinlenmesi için ocaktan alınır ve soğuması beklenir. 4. Dinlenen su, tekrar süzgeçten geçirilir. 5. Hazırlanan saf koruk suyunun içerisine kullanım amacınıza bağlı olarak, eğer salatalarınıza ekşimsi sos olarak hazırlıyorsanız içerisine zeytinyağı da eklenebilir. 6. Hazır hale gelen koruk ekşisi, hava almaması için cam kavanozun içine konularak ağzı iyice kapatılır. İlerde kullanılmak üzere saklanır.