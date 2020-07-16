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Koruma altına alınmıştı! Tokat'ta geyik böceği şaşkınlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 17:29 | Son Güncelleme

Koruma altındaki canlılar arasında yer alan geyik böceği Tokat'ta görüldü. Yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmaları yürütülen geyik böceğiyle karşılaşan vatandaşlar, böceği başta eşek arısı sandıklarını, internette araştırma yaptıktan sonra ne olduğunu öğrendiklerini söylediler.

Tokat'ta, Örtmenönü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Durmuş İpekoğlu, evinin balkonunda geyik böceği gördü. İpekoğlu, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan böceği bir kavanoza koyarak, tahta parçaları ve su ile beslemeye başladı.
Böceği, eşi ile balkonda otururken fark ettiğini belirten Durmuş İpekoğlu, "İlk önce eşek arısı sandık. Yakından bakınca değişik bir böcek olduğunu fark ettik. İnternetten araştırma yaparken 'geyik böceği' diye çıktı. Kavanoza koydum, koruma altına aldım. Yetkilileri aradım, onlara teslim edeceğim" dedi.

Komşusu Ferhat Korkmaz ise "Böceği gördüğümde çok şaşırdım. Normalde bildiğimiz hamam böceklerine benziyor. Ama ilk defa böyle taraklı ve çengellisini gördüm" diye konuştu. (DHA)

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