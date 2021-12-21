Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testlerinin farkları nelerdir?

Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testi aynı amaca hizmet etmelerine rağmen farklı testlerdir. Koryon villus örneklemesi, 11 – 13 hafta arasında yapılmaktadır.

Bu test; genetik hastalık testleri yüksek çıkmış, özellikle ikili tarama testinde yüksek risk bulunan ya da 11 – 13. haftalar civarında yapılan ultrasonda bebekte ciddi problemler saptanmış hastalarda genetik bir rahatsızlığın olup olmadığını saptamak için uygulamaktayız. Amniyosentez de aynı şekilde, riskli gebeliklerde ya da ailenin kendisine tanı konulması yönünde istemleri varsa uyguluyoruz.

SONUÇ DAHA ERKEN ÖĞRENİLİYOR

Koryon villus örneklemesi testini amniyosentez ile karşılaştırdığımız zaman faydası daha erken dönemde yapılabilmesi ve dolayısıyla sonuçların daha erken çıkmasıdır.

