KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testlerinin farkları nelerdir?

Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testlerinin farkları nelerdir?

21.12.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testleri hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum & Yüksek Riskli Gebelikler (Perinatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Koryon villus örneklemesi (CVS) testi ve amniyosentez testi aynı amaca hizmet etmelerine rağmen farklı testlerdir. Koryon villus örneklemesi, 11 – 13 hafta arasında yapılmaktadır.

Bu test; genetik hastalık testleri yüksek çıkmış, özellikle ikili tarama testinde yüksek risk bulunan ya da 11 – 13. haftalar civarında yapılan ultrasonda bebekte ciddi problemler saptanmış hastalarda genetik bir rahatsızlığın olup olmadığını saptamak için uygulamaktayız. Amniyosentez de aynı şekilde, riskli gebeliklerde ya da ailenin kendisine tanı konulması yönünde istemleri varsa uyguluyoruz.

SONUÇ DAHA ERKEN ÖĞRENİLİYOR

Koryon villus örneklemesi testini amniyosentez ile karşılaştırdığımız zaman faydası daha erken dönemde yapılabilmesi ve dolayısıyla sonuçların daha erken çıkmasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Anne adayları başlamadan önce mutlaka bu testleri yaptırınAnne adayları başlamadan önce mutlaka bu testleri yaptırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Yeşilçam'ın tescilli güzeli 58'lik Aydan Şener'in son hali parmak ısırttı!

Yeşilçam'ın tescilli güzeli 58'lik Aydan Şener'in son hali parmak ısırttı!

Dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi

Dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi

En yaygın hatalardan biri! Önce duşa girmemek...

En yaygın hatalardan biri! Önce duşa girmemek...

5 dakikada boyu uzatma rehberi!

5 dakikada boyu uzatma rehberi!

Denenmemişi deneme zamanı

Denenmemişi deneme zamanı

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Yasemin Özilhan'ın son kombinini beğenenlere öneriler

Yasemin Özilhan'ın son kombinini beğenenlere öneriler

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Pürüzsüz bir cilt için en iyi kırışıklık kremleri

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.