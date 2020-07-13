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  4. Köşeye sıkıştırdığı fareyle böyle oynadı

Köşeye sıkıştırdığı fareyle böyle oynadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde kedinin köşeye sıkıştırdığı fare ile oyuncak gibi oynadığı anlar cep telefonuna yansıdı.

Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Sinan Keleş (45), evinin bahçesinde kedinin bir fareyi duvar dibinde kıstırdığını gördü. Kedi, fare ile bir süre oynadı. Bir süre sonra bir fırsatını bulan fare, kaçıp deliğe girdi. Keleş, kedinin fare ile oynadığı anları, cep telefonuyla kaydetti. Keleş'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Olayın akıllara çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'i getirdiğini belirten Sinan Keleş, "2 dakikalık bir görüntü çektim. Bu durum hem benim hem de çocuklarımın ilgisini çekti" dedi.

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