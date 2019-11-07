HABER

Kosova’da erken parlamento seçimi sonuçları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bir aylık bir gecikme ile ülkede 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.Kosova Merkez Seçim Komisyonu, resmi sonuçlara göre seçimlerden birinci parti çıkan ve oyların yüzde 26.15’ini alan Vetvendosje Hareketi’nin 32 milletvekilinin Kosova Meclisinde yer alacağını açıkladı.

Kosova’da erken parlamento seçimi sonuçları açıklandı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bir aylık bir gecikme ile ülkede 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu, resmi sonuçlara göre seçimlerden birinci parti çıkan ve oyların yüzde 26.15’ini alan Vetvendosje Hareketi’nin 32 milletvekilinin Kosova Meclisinde yer alacağını açıkladı. Bu partiyi takip eden ve oyların yüzde 24.45’ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 21,16’sını alan PDK 25 milletvekili, oyların yüzde 11.47’sini kazanan AAK- PSD koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6.75’ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi’nde temsil edilecek. Yüzde 5’lik barajı geçemeyen Nisma-AKR-PD koalisyonu meclis dışında kaldı.

Türk partisinden 2 milletvekili
Kosova Türklerinin tek siyasi partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Kosova Meclisinde 2 milletvekili ile temsil edilecek. Kosova Türklerini Kosova Meclisi’nde 7’nci dönemde Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka temsil edecek.
KDTP geçen genel seçimlere kıyasla bu seçimlerde bin 200 daha az oy aldı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemezBakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız önlemlerle, uluslararası topluluğun sağladığı imkanlarla göç yönetiminde Türkiye iyi bir noktadadır”İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız önlemlerle, uluslararası topluluğun sağladığı imkanlarla göç yönetiminde Türkiye iyi bir noktadadır”

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.