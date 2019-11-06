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Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

FETULULAHÇI  Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) FETULULAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.

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