Kot külot tartışma yarattı! 'Sadece Beyonce, Rihanna ve Lady Gaga giyebilir'

Rahatsız edeceğinden dolayı bu külotların gerçek iç çamaşırları olarak giyileceğini düşünülmüyor ama nasıl ve nerede giyileceği merak konusu.

Parisli moda markası Y / Project, bu külotları, 'şort' olarak tanımlıyor ve pantolonlarınızın üstüne, iç çamaşırlarınızın altına ve pantolonlarınızın altına giyebileceğinizi söylüyor.

Kanadalı perakendeci Ssense tarafından çevrimiçi olarak satılan şortlar, bir dolu şaşkın tepkilere yol açtı.

Kimi bunun boş bir üretim olduğunu, gördükleri en çirkin şey olduğunu vurgularken, kimi özel zamanlarda giyilebileceğini, bir diğeri ise bunun sadece Rihanna, Beyonce ya da Lady Gaga tarafından giyilebileceğini söyledi.

Kot külotların fiyatı ise bin 700 TL.



