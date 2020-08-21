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Kötü günlerde çok daha iyi hissetmek için... Uzmandan önemli tavsiyeler!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük hayatın stresi, iş koşturması, aile ve arkadaşlık problemleri, sağlık sıkıntıları ya da bambaşka sebeplerle kendinizi kötü hissediyorsanız bu yazı size iyi gelebilir. Kötü ya da durgun hissettiğiniz günlerde kendinizi iyi hissedebilmeniz için gereken ipuçlarını sizin için derledik. İşte detaylar!

Kötü günlerde çok daha iyi hissetmek için... Uzmandan önemli tavsiyeler!

Her insanın hayatında inişler ve çıkışlar, iyi günler ve kötü günler vardır. Kötü hissettiğiniz günlerde kendinizi bu negatif ve iç karartıcı halden kurtarmak istiyorsanız bu ipuçları size iyi gelebilir. Umarız, bu yazıdan sonra yüzünüzde biraz gülümseme ve ruhunuzda bir tutam huzur bırakabiliriz. Hazırsanız neşelenmeye başlayalım!

KIYMETİNİZİN FARKINA VARIN!

Toplumumuzda en çok ihmal edilen erdemlerden bir tanesi sevdiklerimizin ve aile üyelerimizin kendilerini değerli hissetmeleri için uğraşmamaktır. Aileniz ve çevreniz bunu ihmal ediyor olabilir ama siz etmeyin. Geçin bir aynanın karşısına ve ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünün. Şu kocaman dünyada sizden yalnızca bir tane var. Nadir olan kıymetlidir, deriz hep ama kendimizin de nadide olduğunu fark etmeyiz, siz edin!

Size kendinizi kötü hissettirenlere sizi bu kadar etkileyecek hakkı tanımayın. Herhangi birisi size hak ettiğiniz değeri vermiyor, kusurlarınızı söyleyip duruyor ya da sizi görmezden geliyorsa o kişi de değer görmeyi hak etmiyordur. Bu yüzden, hiç kimseye sizi incitme ve kötü hissettirme hakkını tanımayın. Kıymetlisiniz çünkü hatalarınızla kusurlarınızla ve harika yönlerinizle bir aradasınız. Beğenmeyenin de yolu açık ola!

BIRAKIN MÜZİK SİZİ KANDIRSIN!

Kendinizi kötü hissettiğinizde depresif şarkılar mı dinliyorsunuz yoksa? Tam tersini yapın. Açın sevdiğiniz tarzda cıvıl cıvıl bir şarkıyı, sesini de açın. Beş on dakika sonra neşenizin yavaş yavaş yerine geldiği fark edeceksiniz. Aynı yöntemi sağlık problemleriniz olduğunda da uygulayabilirsiniz. Başınız ağrımadığı sürece müzik dinlemek dikkatinizin ağrıdan uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu da moralinizi düzeltir.

KENDİNİZE HEDİYE ALMAYA NE DERSİNİZ?

Hediye almak sizce de çok mutluluk verici değil mi? Peki, neden hediyeyi bir başkasının alması için bekleyesiniz ki? En çok sizi neyin mutlu edeceğini ya da uzun süredir ne istediğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Kendinizi mutlu edecek bir hediye seçin ve kendinize alın hem de hediye paketiyle birlikte. Üzerine de "Canım kendim.." ile başlayan bir not yazın. Şu dünyada bir insanı şımartacaksınız, bu iş için sizden iyi aday yok!

SEVDİĞİNİZ İNSANLAR IN, SEVMEDİĞİNİZ İNSANLAR OUT!

Sizi geren, mutsuz hissettiren insanların yanından her zaman uzaklaşamayabilirsiniz. Fakat, gün boyu aynı iş yerinde böyle insanlarla çalışıyorsanız bile akşamınızı sevdiğiniz insanlara ayırın. Özellikle de şen şakrak, çılgın arkadaşlarınız varsa bu iş için en ideal kişiler onlar! Gidin yanlarına bırakın onlar pozitif enerjilerini size aktarsınlar.

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