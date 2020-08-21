Kötü günlerde çok daha iyi hissetmek için... Uzmandan önemli tavsiyeler!

Her insanın hayatında inişler ve çıkışlar, iyi günler ve kötü günler vardır. Kötü hissettiğiniz günlerde kendinizi bu negatif ve iç karartıcı halden kurtarmak istiyorsanız bu ipuçları size iyi gelebilir. Umarız, bu yazıdan sonra yüzünüzde biraz gülümseme ve ruhunuzda bir tutam huzur bırakabiliriz. Hazırsanız neşelenmeye başlayalım!

KIYMETİNİZİN FARKINA VARIN!

Toplumumuzda en çok ihmal edilen erdemlerden bir tanesi sevdiklerimizin ve aile üyelerimizin kendilerini değerli hissetmeleri için uğraşmamaktır. Aileniz ve çevreniz bunu ihmal ediyor olabilir ama siz etmeyin. Geçin bir aynanın karşısına ve ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünün. Şu kocaman dünyada sizden yalnızca bir tane var. Nadir olan kıymetlidir, deriz hep ama kendimizin de nadide olduğunu fark etmeyiz, siz edin!

Size kendinizi kötü hissettirenlere sizi bu kadar etkileyecek hakkı tanımayın. Herhangi birisi size hak ettiğiniz değeri vermiyor, kusurlarınızı söyleyip duruyor ya da sizi görmezden geliyorsa o kişi de değer görmeyi hak etmiyordur. Bu yüzden, hiç kimseye sizi incitme ve kötü hissettirme hakkını tanımayın. Kıymetlisiniz çünkü hatalarınızla kusurlarınızla ve harika yönlerinizle bir aradasınız. Beğenmeyenin de yolu açık ola!