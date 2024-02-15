Kourtney Kardashian'ın kocasından olay pozlar! Karısının iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, geçtiğimiz ay doğum yapmış ve dördüncü kez anne olmuştu. Ünlü isim hamile kalmak için seks orucu bile yaptığını söyleyerek olay olmuştu.

Kourtney Kardashian bu sefer de eşinin paylaşımıyla gündemde. Müzisyen Travis Barker karısının küçücük iç çamaşırlarıyla verdiği pozları 14 Şubat için paylaştı.

"Sevgililer Günün kutlu olsun güzel karıcığım" diye yazan Travis'e Kourtney "Sevgililer Günün kutlu olsun hayallerimin kocası" diye yanıt verdi.

Kourtney ise kocasının kendisini paylaşmasından sonra fotoğrafın üzerine kırmızı bir kalp emojisi ekleyerek 'Sana takıntılıyım' yazdı.







