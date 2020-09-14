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  4. Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti

Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ilkokul müdürleri Metin Avcı ile Atilla Ayan yaşamını yitirdi.

Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan'ın koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Büyük'ün, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" paylaşımına, merhum müdürlerin meslektaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları iletildi.


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