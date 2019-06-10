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Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yarım asırdan fazla bir zaman önce yapılan tarihi okulda imece usule tadilat çalışmaları yapılıyor.Değirmenyanı köyü Muhtarı İhsan Kurt ve azaları ile köylülerin birlikte yaptığı imece usulü çalışmalar ile, okulun tavanı tamir edilirken, boya ve badanası da yapılacak.

Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yarım asırdan fazla bir zaman önce yapılan tarihi okulda imece usule tadilat çalışmaları yapılıyor.
Değirmenyanı köyü Muhtarı İhsan Kurt ve azaları ile köylülerin birlikte yaptığı imece usulü çalışmalar ile, okulun tavanı tamir edilirken, boya ve badanası da yapılacak. Köyde yapılacak sosyal faaliyetler için kullanılacak olan binada, haftada bir gün, gelen doktor tarafından da sağlık hizmetleri verildiği öğrenildi.
Muhtar İhsan Kurt, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılalı yarım asırdan fazla olan köyümüzdeki okulumuzda haftanın bir günü gelen doktor tarafından sağlık hizmeti veriliyordu. Uzun zamandan beri bakımsız olan binanın köylülerimizle birlikte imece usulü çatısının bakım ve onarımını yapmayı kararlaştırdık. Köyümüzde yapılacak sosyal etkinliklerde de kullanılmak üzere binanın bahçesinde parke döşeme çalışmaları ile boya, badanasını da yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor

Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor

Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor

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