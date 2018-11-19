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Köy okulunda robotik kodlama öğrenecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Değirmendere mahallesindeki bir okulda kentin ilk robotik kodlama ve STEM sınıfı açıldı - Göksun Kaymakamı Ejder Demir: - "Arkadaşlarımızın gayretiyle kırsal alanda böyle bir sınıfın oluşturulması önemliydi" - Okul öğrencilerinden Ahmet Samet Karagöz: - "Bir köy okulunda okuyorum. Hayvan da otlatabilirdim ama robotik kodlama öğreniyorum. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum"

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Değirmendere mahallesindeki bir okulda kentin ilk robotik kodlama ve STEM sınıfı açıldı.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Değirmendere Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlk ve Ortaokulundaki açılışın ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ilk robotik kodlama ile STEM sınıfının ilçelerinde açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sınıfın okul idarecilerinin gayretiyle açıldığını dile getiren Demir, "Arkadaşlarımızın özverisi ve gayretiyle meydana getirilmiş bir sınıfın açılışını yaptık. Arkadaşlarımızın gayretiyle kırsal bir alanda böyle bir sınıfın oluşturulması önemliydi. Göksun tarım arazilerinin yoğun olduğu bir yer. Burada böyle bir sınıf için cesaretle çalışmalarını takdir ediyorum." dedi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise kırsal bir mahallede robotik kodlama sınıfının oluşturulmasının kent için son derece önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ileri düzeyde bir eğitime kavuşmalarının önemine dikkati çeken Coşkun, "Biz de belediye olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Kahramanmaraş'ta bir ilk olan bu robotik kodlama sınıfının geleceğimiz için güzel hizmetlere vesile olacağını umuyorum." diye konuştu.

- "Kendimi şanslı hissediyorum"

Üçüncü sınıf öğrencisi Esmanur Belibağlı da kodlamayı öğrenmenin kendileri için eğlenceli ve öğretici olduğunu belirterek, "Çünkü geleceğimiz için yazılım çok önemli. Hayvan otlatmıyoruz, yazılım yapıyoruz." ifadesini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Ahmet Samet Karagöz de kodlama sınıfında derslerin daha eğlenceli hale geldiğini belirtti.

Söz konusu sınıfın dersleri daha çok sevmelerini sağladığını dile getiren Karagöz, "Bir köy okulunda okuyorum. Hayvan da otlatabilirdim ama robotik kodlama öğreniyorum. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

8. sınıfı öğrencilerden Resul Gişe de köyde böyle bir sınıfa sahip oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Okul Müdürü Adem Çangal da sınıfın açılmasında büyük destek veren Göksun Kaymakamı Ejder Demir, iş adamı Kutay Yardım ile Göksun Belediyesine teşekkür etti.

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Göksun Kahramanmaraş Robotik Kodlama Sınıfı

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