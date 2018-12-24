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Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Domaniç ilçesine Safa köyünde kış koşulları nedeniyle aç kalan ve arı kovanlarına zarar veren ayılara karşı köylüler silahla nöbet tutuyor. Köylüler silahlı nöbetin yanı sıra ayılara karşı, CD'ler asarak farklı önlemler de alıyor.

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Ayıların köye gelmemesi için arabasına yatak yapıp nöbet tutan Şaban Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayı gelmesi durumunda havaya ateş açarak onları korkuttuklarını söyledi.

Yalçın, ayıların ürünlerine zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

'ÇOCUĞUMUZA SALDIRSA NE OLACAK?'

"Dün akşam elmalarımızı yemiş. İki tane gelmiş buraya analı kızlı mıdır artık bilmiyoruz. Büyükler ufaklarına seneye nasıl yapacağını öğretiyor. 'Benim yaptığım gibi yapacaksın' demeye getiriyor. Buradaki elmalar az gelmiş gibi bir de köyümüzün içinde Adem Yalçın'ın ballarını yemiş. Köyün içindeki çöp kutularını karıştırıyorlar. Köylü kemik benzeri şeyleri atmaya korkuyor. Tabii burada öldürmek için nöbet tutmuyoruz. Korkutmak için tutuyoruz, çünkü cezası çok. Çoluğumuza çocuğumuza saldırsa ne olacak? Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Bir arkadaşımızın kapısının önüne kadar gelmiş. Arabama yatak koydum burada nöbet tutmak için."

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EİVİNİ ETRAFINI CD'LE İLE ÇEVRELEDİ

Evinin etrafını astıkları CD'ler ile çeviren Salim Yüksel ise "Ayılar köyümüzü basmış durumda, her akşam geliyorlar. Üç taneler. Kapıların önlerine, çöplere, arı kovanlarına, bahçelerimize giriyorlar. Biz de korunmak için CD'ler ile etrafını çevirdik. Sesten ve ışıktan korksunlar diye yine de geliyorlar." ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE GEZİYOR

Köylülerden Sabri Erkan da çok rahatsız olduklarını, ayıların mahalle aralarında gezdiklerini, arı kovanlarını dağıtıklarını ifade etti. (AA)


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Kütahya köy CD ayı köylü

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