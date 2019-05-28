HABER

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Kozluk Köyündeki ilkokul, köylülerle el ele veren dernek üyeleri ile birlikte imece usulü onarılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk Köyü İlkokulu, köylüler ve dernek üyelerince hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında onarıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Kozluk Köyündeki ilkokul, köylülerle el ele veren dernek üyeleri ile birlikte imece usulü onarılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk Köyü İlkokulu, köylüler ve dernek üyelerince hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında onarıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği ile yerel bir gazetenin hazırladığı proje ile Kuzluk Köyü İlkokulu’nun boya, tadilat ve onarım işleri yapıldı. Okul bahçesinde bir araya gelen gönüllüler, öğrencilerin kullandığı sıraları zımpara ve vernik yaparak çalışmalara başladı. Okulun dört bir tarafındaki eksikleri tamamlayan gönüller, bir boya üreticisi tarafından gönderilen boyalar ile tadilat çalışmalarını sürdürdü. Uzun yıllar bakımı yapılmayan okulda ders gören öğrenciler ise tamamen yenilenen okullarına girdiklerinde hissettikleri mutluluğu kağıda dökerek önce resim yaptılar daha sonra ise emeği geçenlere teşekkür mektupları yazdılar.

Öğrenciler kendi ağaçlarını dikti
Proje kapsamında İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katkıları ile vatandaşlar tarafından alınan ceviz ağaçları da doğa bilinci oluşturmak adına öğrenciler tarafından okul bahçesine dikildi. Aynı köyde ikamet eden öğrencilerin ağaçları koruması için her ağaca bir öğrencinin adı yazıldı.

Proje kapsamında hem köye hizmet vermek hem de öğrencileri mutlu ettikleri için memnun olduklarını söyleyen Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri ve İlçe Gümrük Müdürlüğü Memuru Haluk Kaya, “İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy iş birliği ile İnebolu ilçesine bağlı ihtiyacı olan herhangi bir okulun boya ve tadilat işlerini üstlenmek istediğimizi belirttik. İlçe Kaymakamımız Atakan Atasoy, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Hüseyin Çakır ile görüşerek, Kuzluk Köyü İlkokulunda boya ve tadilat işlerini yapmak üzere bize önerdiler. Bizde, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği olarak, boya firması işbirliği yaparak ihtiyaç olan okulun boyalarını temin ettik. Boyaların teslim edilmesi ile okulun boya ve tadilat işlerine başladık” dedi.

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Marangoz silah kaçakçısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.