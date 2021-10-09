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  4. Köylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi! Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor

Köylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi! Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor

09.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da böbrek taşı rahatsızlığı çeken köylüler, böbrek taşlarını köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yaparak döküyor. Köy yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğünü ifade eden köylüler, "Yollarımız bozuk olduğu için araba veya traktörle yolculuk ederken çok fazla zıplıyoruz. Biz de bu rahatsızlığı çekenlere bu şekilde yolculuk yaptırıyoruz. Kısa sürede taşlarını döküyorlar'' şeklinde konuşuyorlar. Böbrek taşı düşürmek isteyen çok sayıda insanın da köye geldiği belirtildi.

Köylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi! Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor

Bursa'nın Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar, böbrek taşı rahatsızlığı çektiklerinde hastaneye gitmeyip, köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yapıyor. Traktör römorkunda zıplayarak yolculuk yapan köylülerin böbrek taşları kısa sürede düşüyor.

BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRMEK İSTEYEN KÖYE GELİYOR

Sorgun köyü, yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürmesiyle ünlendi. Böbrek taşı düşürmek isteyen çok sayıda insan köye gelerek traktörle yolculuk yapıyor.
Köy yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğünü ifade eden köylüler, "Yollarımız bozuk olduğu için araba veya traktörle yolculuk ederken çok fazla zıplıyoruz. Yollar yolculuk edenleri zıplattığı için böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden bazı insanlar taşlarını yolda düşürdü. Biz de bunun üzerine böbrek taşı rahatsızlığı çekenlere yollarda traktör römorku ve arabayla yolculuk yaptırıyoruz. Bu sayede kısa sürede taşlarını döküyorlar. Çok sayıda kişi taşını döktü" dedi.

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(İHA)

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