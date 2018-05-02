Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

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Koyu lekelerden kurtulamanın 10 yolu

1 / 10 Salatalık Ağartma özelliğinden dolayı, salatalık koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Ölü cilt hücrelerini temizler ve cildinizi nemlendirir. Salatalıklarda bulunan A ve C vitaminleri cildi güzel ve taze tutar. Salatalık dilimlerini dirsek ve dizlerinizde 15 dakika boyunca bekletin. Ve soğuk suyla durulayın. Aynı zamanda eşit miktarda salatalık suyu ve limon suyunu da karıştırıp dizlerinize ve dirseklerinize sürebilirsiniz. Uyguladıktan sonra 20 dakika bu şekilde bekleyin ve soğuk suyla durulayın. Mümkünse her gün tekrarlayın.

2 / 10 Limon ve kabartma tozu Limon mükemmel bir cilt aydınlatmasıdır. Cildin yenilenmesini sağlayan ve cildi iyileştiren antioksidanlar ve C vitamini ile doludur. Kabartma tozu, cildin koyu bölgelerini beyazlatmak için hafif ve etkili bir temizleyici görevi görür. Yarım limonun üzerine 1 çorba kaşığı kabartma tozu serpin. Dirseklerinize ve dizlerinize 1 dakika sürün. 15 dakika bekletin ve sonra ılık su ile yıkayın. İstenen etki için 2 günde bir tekrarlayın.

3 / 10 Aloe Vera ve süt Aloe Vera cildinizi nemlendirmeye ve eşit olmayan cilt rengini iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklerine sahiptir. Aloe Vera ve süt kombinasyonu, cildinizi hafifletmenin basit bir yoludur. Eşit miktarda süt ve Aloe Vera jelini karıştırın ve karışımı cildinize uygulayın. Bir gece bu şekilde bekleyin ve sonra ertesi sabah yıkayın.

4 / 10 Patates Patates cilt tonunu dengeleyen enzimler yönünden zengindir. Patatesin günlük kullanımı cildinizi yumuşatır ve koyu alanlardan kurtulmanıza yardımcı olur. Patatesi rendeleyin, suyunu sıkın ve cildinize uygulayın. 15 dakika boyunca cildinizde bekletin ve ılık suyla durulayın. Ardından nemlendirici uygulayın. Ayrıca kesilmiş patates dilimlerini de 10-15 dakika bekletebilirsiniz.

5 / 10 Hindistancevizi yağı Hindistan cevizi yağı, koyu renk ve hasarlı cildin onarılmasına yardımcı olan esansiyel yağ asitleri ve E vitamini ile doludur. Her duştan veya banyodan sonra etkilenen bölgelere hindistancevizi yağı uygulayın. Cildiniz yağı cemene kadar 2-3 dakika hafifçe masaj yapın. Ayrıca 1 çay kaşığı hindistancevizi yağına 1/2 çay kaşığı taze limon suyu ekleyebilir dizlerinize ve dirseklerinize birkaç dakika hafifçe masaj yapabilirsiniz.

6 / 10 Zerdeçal Zerdeçal, ölü deri hücrelerini temizlemenin en doğal yoludur. Biraz zerdeçal tozunu 1 tatlı kaşığı sütle karıştırın. Dizlerinize ve dirseklere uygulayın. Birkaç dakika masaj yapın ve doğal olarak kurumaya bırakın. Sıcak su ile durulayın. Daha iyi bir etki için karışıma biraz bal ekleyebilirsiniz.

7 / 10 Bal Bal, doğal bir nemlendiricidir. Limonla birleştiğinde harikalar yaratabilir. 2 yemek kaşığı bal, yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu karıştırın. Karışımı koyu renk bölgelere uygulayın. 20 ila 30 dakika bekletin ve yıkayın.

8 / 10 Şeker ve zeytinyağı Şeker ve zeytinyağı karışımı cildi besler, nemlendirir ve ölü hücreleri temizler. İnce bir karışım yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağı birleştirin. Diz ve dirseklere uygulayın ve dairesel hareketlerle yaklaşık 5 dakika masaj yapın. Bunu haftalık olarak tekrarlayın. Bunu yüzünün için de uygulayabilirsiniz. Sadece çok fazla ovmayın.

9 / 10 Yulaf ezmesi Yulaf ezmesi kusursuz bir cilt tonuna sahip olmayı sağlar. 1/2 limon suyu, 1/2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve bir tutam tuz karıştırın. Dairesel hareketlerle dizlerinize ve dirseklerinize 10-15 dakika boyunca uygulayın. Ilık su ile durulayın. En iyi sonuçları elde etmek için bu işlemi haftada 3-4 kez tekrarlayın.