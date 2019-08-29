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Koyu renk kıyafetleriniz mi soldu? Eski haline getirmek için kahve kullanın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 29.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Hepimizin dolabında bulunan, günü kurtarıcı olarak gördüğümüz siyah kıyafetleri giymeyi çok seviyoruz ama tek renklerinin hemen solması can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki bunu düzeltmek için bütçenizi sarsmayacak kolay bir ipucu biliyoruz.

Koyu renk kıyafetleriniz mi soldu? Eski haline getirmek için kahve kullanın

Bir iki yıkama solan kıyafetinizi atmanıza gerek yok. Siyah kıyafetinizi tekrar eski haline döndürecek basit bir numaramız var. İhtiyacınız olan tek şey iki fincan siyah kahve, çamaşır makinesi ve söz konusu siyah elbise.

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Bu numarayı kullanmak istediğiniz kıyafetleri çamaşır makinesine koyun. Yalnızca siyah kıyafetleri yıkadığınızdan ve başka hiçbir renkte kıyafet eklemediğinizden emin olun. Makineye iki fincan siyah kahve ekleyin.

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Makinenizi durulama döngüsüne alın, çamaşırlarınızın gece kadar siyah çıkacağını fark edeceksiniz! Kahve, doğal bir elbise boyası işlevi görecektir.

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