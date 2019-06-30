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Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koyun yüklü bir kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların küçükbaş hayvan nakliyesi adı altında Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi alındı.

Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koyun yüklü bir kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların küçükbaş hayvan nakliyesi adı altında Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin kullanmış olduğu kamyoneti yakın takibe aldı. Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli kamyonette uyuşturucu madde arama köpeği ’Barut’un da katılımıyla yapılan aramada, 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi

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