Kozan'da feci kaza! Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Kamyonet, sürücü Karaca'nın kontrolünden çıktı.

5 metrelik şarampolden aşağı düşen ve ağaca çarpıp duran kamyonetin sürücüsü Durmuş Karaca ile yanında yolcu Mustafa Öztürk ile kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)



