Kozmetik ürünlerde arı zehri kullanılacak, arıcının gözü balda olmayacak

Arıcılara ve katılımcılara doğru uygulama ile arı zehrinin kovandan alınma aşamasının öğretildiği eğitimlerden çok olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Kekeçoğlu, "Kovandan kazıma işlemini ve şişeye dolduruncaya kadarki sürecin doğru yöntemle nasıl yapılacağını öğretiyoruz." dedi.

Çalıştay ve bu kapsamda yapılan eğitimi AA muhabirine değerlendiren DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, arı zehir üretimini doğru bir şekilde öğretme işlemini gerçekleştirildiğini söyledi.

Düzce Yığılca ilçesinde üniversite bünyesinde bulunan DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ndeki (DAGEM) eğitim kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200 arı üreticisi, akademisyenler, öğrenciler ve "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" alanında arıcılık konusundaki uzmanlar, arı zehrini kovandan alma işlemini uygulamalı bir şekilde gerçekleştirdi.

ARI ZEHRİNE TALEP ARTACAK

Türkiye'nin arıcılık konusunda dünyada ikinci sırada olduğuna değinen Kekeçoğlu, şöyle konuştu: "Dünyada ikinci sırada bir ülkeysek eğer bu konuda bize yakışır bir üretim ve çeşitlilik sağlamamız gerekiyor. Üniversitede bu konularda çalışacak olan hocalarımız özel sektörle iş birliği yaparak Ar-Ge içerikli projeler üretirse eğer özel sektörde de arı zehrine olan talep artacaktır. Arı zehri ticari forma dönüştürülebilir. Kas hastalarına uygulanabilir, nörolojik hastalara uygulanabilir."

GRAMI 400 LİRA

"Arı zehri için bir standart oluşturulabilir mi?" sorusuna yanıt arandığını da kaydeden Kekeçoğlu, "Arıcılıkta, diğer arı ürünleri yetersiz geliyor. Farklı arı ürünlerinin üretimi mutlaka arıcıya gelir getirici olmalı. Arıcılar şu an 25 kiloluk bir teneke balı 275 ila 300 lira arasında satıyor ama arıcı bunu bir gram arı zehrinden kazanabilecek, bu müthiş bir olay aslında" değerlendirmesinde bulundu.

Kekeçoğlu, arıcıların bu alana girmesi için talebin olması gerektiğini, bunun da akademisyenlerin özel sektör ile birlikte ürün üretimine bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu sayede artık arıcının balda gözü olmayacak. Bir gram arı zehrinden zaten 400 lira gibi bir gelir elde ederse balla uğraşmasına bile gerek kalmayacak. Bal, bundan sonra yan gelir olacak." şeklinde konuştu.