KADIN

Kozmetik ürünlerin bilinmeyenleri! İçinde neler var neler...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.09.2019 09:42 | Son Güncelleme

Sünnet derisinden boğa spermine, balık pulundan balina kusmuğuna... Kozmetik ürünlerde neler var neler? Sizin için kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan en tuhaf bileşenlerden bazılarını topladık.

Kozmetik ürünler birini olduğundan daha güzel göstermeye yarasa da, içerikleri o kadar güzel değil. Asla bozulmayan hazır gıdalar gibi, piyasadaki birçok kozmetik ürünün de içerdiği ürünlerin içinde neler olduğunu biliyor musunuz?

Makyaj ve diğer kozmetik malzemeler asırlardır piyasada. Eski zamanlarda, kozmetik çok tehlikeli hatta ölümcül olabiliyordu; Mısırlı kadınlar gözlerinin altına sürme niyetine kurum sürüyordu, 19. yüzyılda ise ciltlerini beyazlaştırmak için oksit ve karbonata güveniyordu.

Bu kıyafet ve aksesuarlar her gün kullanılırsa tehlikeli olabilir, sağlığınızdan olabilirsinizBu kıyafet ve aksesuarlar her gün kullanılırsa tehlikeli olabilir, sağlığınızdan olabilirsiniz

Günümüzde ise kozmetik ürünler birini olduğundan daha güzel göstermeye yarasa da, içerikleri o kadar güzel değil. Peki makyaj çantanızdaki malzemelerin içinde neler olduğunu biliyor musunuz?

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Anahtar Kelimeler:
kozmetik ürün katkı maddeleri kozmetik

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