KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM’nin başvuru takviminde yer alan KPSS 2020 lisans başvuruları için bugün itibari ile başvurular alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT oturumlarına girmek isteyen öğrenciler öncelikle KPSS 2020 sınav ücretini yatırmak zorunda. Peki 2020 KPSS sınavı son başvuru tarihi ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankalara KPSS sınav ücreti yatırılacak? İşte ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu ekran bilgileri ve diğer detaylar.

KPSS son başvuru tarihi ne zaman?

30 Haziran itibari ile başlayan KPSS lisans sınav başvuruları 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM ekranında henüz paylaşılmayan başvuru ekranına bu linkten bulaşabilirsiniz. ÖSYM’nin bugün yapacağı duyurunun ardından hemen KPSS başvuruları başlayacak. AİS ekranı üzerinden yapılacak olan başvurular için henüz ekran açılmış değil.Peki ÖSYM 2020 KPSS klavuzu açıklandı mı?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını merak eden kamu memur adaylarına, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihleri arasında açıklanacağını belirtelim.