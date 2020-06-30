HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2020 08:47 | Son Güncelleme

KPSS 2020 lisans sınavına girerek kamuda memur olmaya çalışan adayların gündeminde, 2020 KPSS başvuru ücretleri, - ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapıldığı var. Peki KPSS 2020 lisans başvuru ücreti açıklandı mı? ÖSYM 2020 KPSS klavuzu açıklandı mı?

KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM’nin başvuru takviminde yer alan KPSS 2020 lisans başvuruları için bugün itibari ile başvurular alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT oturumlarına girmek isteyen öğrenciler öncelikle KPSS 2020 sınav ücretini yatırmak zorunda. Peki 2020 KPSS sınavı son başvuru tarihi ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankalara KPSS sınav ücreti yatırılacak? İşte ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu ekran bilgileri ve diğer detaylar.

KPSS son başvuru tarihi ne zaman?

30 Haziran itibari ile başlayan KPSS lisans sınav başvuruları 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM ekranında henüz paylaşılmayan başvuru ekranına bu linkten bulaşabilirsiniz. ÖSYM’nin bugün yapacağı duyurunun ardından hemen KPSS başvuruları başlayacak. AİS ekranı üzerinden yapılacak olan başvurular için henüz ekran açılmış değil.Peki ÖSYM 2020 KPSS klavuzu açıklandı mı?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını merak eden kamu memur adaylarına, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihleri arasında açıklanacağını belirtelim.

2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2020 KPSS lisans başvuruları için adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılacak. ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleşecek.

Başvuru için sisteme giriş yapmanız yeterli olmayacak, mutlaka KPSS 2020 lisans sınav ücretini 13 Temmuz tarihine kadar yatırmış olmanız gerekir. Aksi halde ÖSYM, KPSS başvurunuzu onaylamayacak. Yapmış olduğunuz başvuru ve işlemler ÖSYM tarafından geçersiz kabul edilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde fotoğrafınızın geçersiz olması ya da eğitim bilgilerinizde eksikliklerin olması başvurunuzu engellemeyecek. Bu durumlarda ÖSYM merkezlerinden başvuru yapmanız gerekecek.

KPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020 Lisans sınavı başvuru ücretleri nedir?

Bugün yayımlanacak KPSS başvuru kılavuzu içerisinde, KPSS lisans ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da bilgisi de olacak. 2019 yılında yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

  • Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

KPSS 2020 Lisans başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı mı, neden?İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı mı, neden?
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı mı? Devam eden öğrenciler ne olacak?

İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı mı, neden?

13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu! Karar Resmi Gazete'de

13 üniversiteyle ilgili önemli kararlar!

2020 LGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman?

LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2020 YSK Kitapçığı!

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!

2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu - Özel ve Devlet Üniversiteleri!

2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu

2020 YKS cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları

YKS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.