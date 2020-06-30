KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM’nin başvuru takviminde yer alan KPSS 2020 lisans başvuruları için bugün itibari ile başvurular alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT oturumlarına girmek isteyen öğrenciler öncelikle KPSS 2020 sınav ücretini yatırmak zorunda. Peki 2020 KPSS sınavı son başvuru tarihi ne zaman? KPSS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankalara KPSS sınav ücreti yatırılacak? İşte ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu ekran bilgileri ve diğer detaylar.
30 Haziran itibari ile başlayan KPSS lisans sınav başvuruları 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM ekranında henüz paylaşılmayan başvuru ekranına bu linkten bulaşabilirsiniz. ÖSYM’nin bugün yapacağı duyurunun ardından hemen KPSS başvuruları başlayacak. AİS ekranı üzerinden yapılacak olan başvurular için henüz ekran açılmış değil.Peki ÖSYM 2020 KPSS klavuzu açıklandı mı?
KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını merak eden kamu memur adaylarına, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihleri arasında açıklanacağını belirtelim.
2020 KPSS lisans başvuruları için adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılacak. ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleşecek.
Başvuru için sisteme giriş yapmanız yeterli olmayacak, mutlaka KPSS 2020 lisans sınav ücretini 13 Temmuz tarihine kadar yatırmış olmanız gerekir. Aksi halde ÖSYM, KPSS başvurunuzu onaylamayacak. Yapmış olduğunuz başvuru ve işlemler ÖSYM tarafından geçersiz kabul edilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde fotoğrafınızın geçersiz olması ya da eğitim bilgilerinizde eksikliklerin olması başvurunuzu engellemeyecek. Bu durumlarda ÖSYM merkezlerinden başvuru yapmanız gerekecek.
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Bugün yayımlanacak KPSS başvuru kılavuzu içerisinde, KPSS lisans ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da bilgisi de olacak. 2019 yılında yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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