KPSS A grubu nedir, konuları nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

Kişiler devlete ait kurum ve kuruluşlarda devlet memuru statüsünde çalışmak isteyebilirler. Bu doğrultuda KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girerek bu sınavda belli bir puan elde etmelidirler. KPSS sınavları kendi içinde KPSS A grubu ve KPSS B grubu olarak iki ayrı kısma bölünmüştür. Sınavlara giren kişiler A ve B grupları üzerinden ve ortaöğretim, lisans ya da ön lisans için ayrı olan puan türleri ile atanırlar. KPSS atamaları için kişilerin yerine getirmesi beklenen bazı şartlar bulunmaktadır.

KPSS A grubu nedir?

KPSS sınavı bir memurluk sınavıdır. Farklı fakültelerden mezun olan herkes bu sınava girme hakkına sahiptir. Teknik programlardan, mühendislik fakültelerinden, fizik, matematik gibi fen edebiyat fakültelerinden mezun olan kişiler uzman yardımcılığı ya da müfettişlik gibi kadrolara atanabilmektedir. Ancak KPSS atamaları sınırlıdır.

Alan anlamına da gelen A tipi KPSS sınavlarına otuz beş yaş altı kişiler kabul edilmektedir. Sınav her yıl yapılır. Atama sırasında ya da süreçleri boyunca bazı yeni şartlar eklenebilir ya da mevcut şartlarda değişkenlik görülebilir. A grubu olan KPSS kadroları kariyer kadroları adı ile de anılır. KPSS A grubu atamaları belli meslekleri kapsamaktadır.

KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

Sınava giren kişiler mezun olup olmadığı fark etmeksizin kabul edilirler. Mezuniyet şartı kadro başvurusu sırasında önemlidir. Devlete ait kurum ve kuruluşlarda atamalar yapılır ve sınavın sonucuna göre değerlendirme gerçekleştirilir. KPSS A grubu genelde uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ya da müfettiş, kaymakam adaylığı gibi kadrolardan oluşmaktadır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren kişilerin puan hesaplamaları testlerden alınan net yanıtların toplanması ile yapılır. Her bir test bölümündeki net sayısı, doğru yanıtlanmış olan sorulardan, yanlış yanıtlanan soruların sayısının dörtte birinin çıkartılması sonucunda hesaplanır. KPSS a grubu puan hesaplaması ise sınavlara girecek olan kişilerin Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden çıkan toplamda 120 soru üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS A grubu konuları dört farklı alan dersinden oluşturulmuştur. Bu alanlar maliye, muhasebe, iktisat ve hukuk alanlarıdır. Sınava girecek olan kişiler kendi isteklerine ve bölümlerine göre farklı diğer oturumlara da katılım gösterebilirler. Puan türlerinin değerlendirilmesinde atanacak olan kuruma göre değişiklik yaşanabilir. Sınava girecek olan kişiler, otuz adet Türkçe ve otuz adet matematik sorusu olmak üzere altmış sorudan sorumludur. Bu sorular genel yetenek kapsamında sorulur. Genel kültür kapsamında ise tarih, coğrafya, güncel olaylar ve vatandaşlık sorularıdır.



