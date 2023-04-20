HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. KPSS A grubu nedir, konuları nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

KPSS A grubu nedir, konuları nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

06.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lisans, orta öğretim ya da ön lisans mezunları, istedikleri takdirde memurluk sınavına girerek atama yolu ile memur olarak çalışabilir. Bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girilmeli ve bu sınavda belirlenmiş olan puan alınmalıdır. Farklı meslekler ve atamalar için sınıflandırmalar yapılmıştır. KPSS A grubu da belli bir meslek alanı için atamaların yapıldığı sınıflardan biridir. Peki, KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

KPSS A grubu nedir, konuları nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

Kişiler devlete ait kurum ve kuruluşlarda devlet memuru statüsünde çalışmak isteyebilirler. Bu doğrultuda KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girerek bu sınavda belli bir puan elde etmelidirler. KPSS sınavları kendi içinde KPSS A grubu ve KPSS B grubu olarak iki ayrı kısma bölünmüştür. Sınavlara giren kişiler A ve B grupları üzerinden ve ortaöğretim, lisans ya da ön lisans için ayrı olan puan türleri ile atanırlar. KPSS atamaları için kişilerin yerine getirmesi beklenen bazı şartlar bulunmaktadır.

KPSS A grubu nedir?

KPSS sınavı bir memurluk sınavıdır. Farklı fakültelerden mezun olan herkes bu sınava girme hakkına sahiptir. Teknik programlardan, mühendislik fakültelerinden, fizik, matematik gibi fen edebiyat fakültelerinden mezun olan kişiler uzman yardımcılığı ya da müfettişlik gibi kadrolara atanabilmektedir. Ancak KPSS atamaları sınırlıdır.

Alan anlamına da gelen A tipi KPSS sınavlarına otuz beş yaş altı kişiler kabul edilmektedir. Sınav her yıl yapılır. Atama sırasında ya da süreçleri boyunca bazı yeni şartlar eklenebilir ya da mevcut şartlarda değişkenlik görülebilir. A grubu olan KPSS kadroları kariyer kadroları adı ile de anılır. KPSS A grubu atamaları belli meslekleri kapsamaktadır.

KPSS B grubu nedir? KPSS B grubu nedir?

KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

Sınava giren kişiler mezun olup olmadığı fark etmeksizin kabul edilirler. Mezuniyet şartı kadro başvurusu sırasında önemlidir. Devlete ait kurum ve kuruluşlarda atamalar yapılır ve sınavın sonucuna göre değerlendirme gerçekleştirilir. KPSS A grubu genelde uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ya da müfettiş, kaymakam adaylığı gibi kadrolardan oluşmaktadır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren kişilerin puan hesaplamaları testlerden alınan net yanıtların toplanması ile yapılır. Her bir test bölümündeki net sayısı, doğru yanıtlanmış olan sorulardan, yanlış yanıtlanan soruların sayısının dörtte birinin çıkartılması sonucunda hesaplanır. KPSS a grubu puan hesaplaması ise sınavlara girecek olan kişilerin Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden çıkan toplamda 120 soru üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS A grubu konuları dört farklı alan dersinden oluşturulmuştur. Bu alanlar maliye, muhasebe, iktisat ve hukuk alanlarıdır. Sınava girecek olan kişiler kendi isteklerine ve bölümlerine göre farklı diğer oturumlara da katılım gösterebilirler. Puan türlerinin değerlendirilmesinde atanacak olan kuruma göre değişiklik yaşanabilir. Sınava girecek olan kişiler, otuz adet Türkçe ve otuz adet matematik sorusu olmak üzere altmış sorudan sorumludur. Bu sorular genel yetenek kapsamında sorulur. Genel kültür kapsamında ise tarih, coğrafya, güncel olaylar ve vatandaşlık sorularıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Erdoğan müjdeyi açıkladı! Artık emekli olabilecekler...Erdoğan müjdeyi açıkladı! Artık emekli olabilecekler...
Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!
Anahtar Kelimeler:
kpss a kpss a grubu kpss a grubu dersleri

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.