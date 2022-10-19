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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi merak ediyor

19.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans sonuçları için araştırmalar hızlandı. KPSS lisansın iki oturumu 18 Eylül’de yapıldı. Sınavın Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu 10.15'te, öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi, gün açıklanacak? İşte detaylar

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi merak ediyor

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kamu Pesoneli Seçme Sınavının ilk iki oturumu eylül ayında düzenlendi. 18 Eylül tarihinde yapılan sınava giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda KPSS sonuçlarının ekim ayında açıklanacağı bildirildi ve tarih açıklandı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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