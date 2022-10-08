KPSS ön lisans kaç dakika, kaç soru? KPSS 2022 ön lisans kaçta başlıyor? ÖSYM açıkladı

KPSS ön lisans kaçta başlıyor, kaç dakika soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim’de yapılacak. Sınava girmek isteyenler başvurularını ağustos ayında gerçekleştirdiler. KPSS ön lisans oturumunda adaylara genel yetenek ve genel kültür soruları sorulacak. İşte KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, 9 Ekim 2022 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacaktır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulacaktırç Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.

KPSS KAÇTA BAŞLIYOR?

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

