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KPSS sınav başvurusu | KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS ne zaman?

28.05.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklanan bilgilere göre bugün başlayan KPSS başvuruları için, heyecan başladı. Birçok aday başvuru sürecini nasıl tamamlayacağı ile ilgili araştırmalara yapıyor. 28 Mayıs Cuma günü başlayan başvuru süreci 14 Haziran tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin bugün aktifleştirdiği başvuru linkinden online olarak yapacak.

KPSS sınav başvurusu | KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS sınavı için başvuru kılavuzu da açıklandı. Bu sene gerçekleşecek olan KPSS sınavı için, binlerce adayın A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarının Ağustos ayında düzenleneceği biliniyor.

2021 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ösym giriş ekranı

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklamanız gerekli. Buradan adaylar, girmek istedikleri sınavı seçmeli. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçmeli. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekiyor. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22 - 23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

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