Kraliyet ailesinin doktorundan sağlıklı ve genç kalmanıza yardımcı olabilecek öneriler

Kırışıklıklar, göz altındaki halkalar ve diğer sorunlar her zaman sağlık sorunlarının bir işareti değildir. Hepimizin yaşlanmanın hızını belirleyen farklı genlere ve fizyolojik özelliklere sahibiz. Düşeslere, Meghan ve Catherine'e bakarsanız bu görülebilir: Catherine'in biraz daha yaşlı görünmesi, daha az sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

Yapabiliyorsanız, bahçede yetiştirilen yiyecekleri yiyin.

Konserve yerine taze meyve ve sebze yiyin.

Yeterince protein yiyin. Vejetaryenler, soya peyniri, süzme peynir, badem sütü ve diğer yiyeceklerle et proteinlerini değiştirmelidir.

Meyve sularını havuç, elma, zencefil ve kereviz sularıyla değiştirin.

Her gün 6-8 bardak su için.

Daha az kırmızı et yiyin ve tavuk veya hindi ile değiştirin.

Kızarmış yemek, peynir, mantar ve narenciye (portakal ve mandalina hariç) yemeyi bırakın. Olabildiğince az tuz tüketin.

Haftada bir kez sadece meyve, sebze çorbaları yiyin.

İpucu: Ne yediğinize dikkat edin. Herkes organik üretilen yiyecekleri tüketemeyebilir, ancak herkes tütsülenmiş yiyecekleri, kızarmış yiyecekleri ve atıştırmalıkları kesebilir.

Sadece gıda maddesinin miktarı ve kalitesi değil, zaman da bir faktördür. Ali aşağıdaki ipuçlarını verir

Sabahları hafif, ancak yumurta, badem ve süzme peynir gibi protein yönünden zengin yiyecekleri yiyin. Ayrıca meyve, tahıl gevrekleri ve yoğurt da ekleyebilirsiniz.

Öğle yemeği, gün boyunca en kalori verici yemek olmalıdır. En iyi kombinasyon, örneğin hindi, salata ve patates gibi sebzeler + protein + karbonhidratlardır. Çok tatlı olmayan bir tatlıyı yiyebilirsin.

Akşam yemeğiniz hafif olmalı; Akşam 7'den akşam 8'e kadar bitirmek daha iyi. Baharatlı, ağır ve tatlı yiyeceklerden kaçının - bunları sindirmek daha uzun sürer, böylece uyku kalitesi düşebilir.