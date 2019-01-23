Kraliyet ailesinin doktorundan sağlıklı ve genç kalmanıza yardımcı olabilecek öneriler

Ali'nin kitabında anlatmaya çalıştığı en önemli şey, eğer sağlıklıysanız, vücudunuz çoğu sorunla başa çıkabilecektir. Soğuk algınlığı, kesikler, hafif iltihaplar, yaralanmalar ve hatta kırıklar... Sağlıklı bir vücudun bu sorunları çözmek için çok fazla tıbbi bakıma ihtiyacı yoktur. Bizim görevimiz, iç ve dış saldırılarla mücadele edebilmek için vücudumuzu sağlıklı tutmaktır. NE KADAR SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ? Ali'nin formda olup olmadığınızı anlamak için dikkat etmenizi önerdiği bazı şeyler:

Psikolojik ve fiziksel dayanıklılık: Sağlıklı insanlar uyanır, günlerini aktif bir şekilde geçirirler ve sadece akşamları yorulurlar.

Düz bir sırt: Bu, vücuttaki tüm kasların, sinirlerin ve kemiklerin iyi olduğu anlamına gelir.

Sağlıklı uyku: Sağlıklı insanlar hızlıca uyur ve iyi uyurlar.

Net bir genel görünüm: Kan dolaşımının iyi olduğu anlamına gelir.

İyi bir iştah: Sağlıklı insanlar yemeğe karşı iğrenme hissetmez ve çok fazla yemek istemezler. Düzenli ve zevkle yerler. Kırışıklıklar, göz altındaki halkalar ve diğer sorunlar her zaman sağlık sorunlarının bir işareti değildir. Hepimizin yaşlanmanın hızını belirleyen farklı genlere ve fizyolojik özelliklere sahibiz. Düşeslere, Meghan ve Catherine'e bakarsanız bu görülebilir: Catherine'in biraz daha yaşlı görünmesi, daha az sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

İpucu: Sağlık sorunlarının ilk belirtilerine dikkat edin. Daha hızlı yorulursanız, uyku sorunlarınız varsa veya normalden daha fazla ya da daha az yerseniz, bir uzmana görünmeniz gerekir. SAĞLIK SORUNLARINI TESPİT ETMEK İÇİN DİLİNİZE BAKIN Dil, vücutta neler olup bittiğini gösteren harika bir göstergedir. Sorunları tespit etmek için kullanabilirsiniz. Ucu kırmızı ise kalp problemlerini veya çikolata ve diğer tatlıların çok tüketilmesi nedeniyle çok fazla karbonhidrat yendiğini gösterebilir.

Gri plak kabızlığı ve bağırsakların düzgün çalışmadığı anlamına gelir.

Koyu kırmızı lekeler anemi belirtisidir.

Sarı plak karaciğer ile ilgili sorunları gösterebilir.

Dilde derin çizgiler ülser veya gastrit belirtisi olabilir.

Şeffaf bir tükürük tabakasına sahip buruşuk bir dil, su eksikliğiniz anlamına gelir. İpucu: Aynaya baktığınızda zaman zaman dilinize bakın. Renk değiştiyse veya bir miktar plak veya kırışıklık görüyorsanız, bir uzmana danışmalısınız. İNGİLİZ KRALİÇESİ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ Beslenme sağlığımız için en önemli şeylerden biridir. Uzun ömürlü yaşamak isteyenler için, Dr. Ali aşağıdaki ipuçlarını veriyor:

Yapabiliyorsanız, bahçede yetiştirilen yiyecekleri yiyin.

Konserve yerine taze meyve ve sebze yiyin.

Yeterince protein yiyin. Vejetaryenler, soya peyniri, süzme peynir, badem sütü ve diğer yiyeceklerle et proteinlerini değiştirmelidir.

Meyve sularını havuç, elma, zencefil ve kereviz sularıyla değiştirin.

Her gün 6-8 bardak su için.

Daha az kırmızı et yiyin ve tavuk veya hindi ile değiştirin.

Kızarmış yemek, peynir, mantar ve narenciye (portakal ve mandalina hariç) yemeyi bırakın. Olabildiğince az tuz tüketin.

Haftada bir kez sadece meyve, sebze çorbaları yiyin. İpucu: Ne yediğinize dikkat edin. Herkes organik üretilen yiyecekleri tüketemeyebilir, ancak herkes tütsülenmiş yiyecekleri, kızarmış yiyecekleri ve atıştırmalıkları kesebilir. Sadece gıda maddesinin miktarı ve kalitesi değil, zaman da bir faktördür. Ali aşağıdaki ipuçlarını verir

Sabahları hafif, ancak yumurta, badem ve süzme peynir gibi protein yönünden zengin yiyecekleri yiyin. Ayrıca meyve, tahıl gevrekleri ve yoğurt da ekleyebilirsiniz.

Öğle yemeği, gün boyunca en kalori verici yemek olmalıdır. En iyi kombinasyon, örneğin hindi, salata ve patates gibi sebzeler + protein + karbonhidratlardır. Çok tatlı olmayan bir tatlıyı yiyebilirsin.

Akşam yemeğiniz hafif olmalı; Akşam 7'den akşam 8'e kadar bitirmek daha iyi. Baharatlı, ağır ve tatlı yiyeceklerden kaçının - bunları sindirmek daha uzun sürer, böylece uyku kalitesi düşebilir.