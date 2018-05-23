Kraliyet gelinleri ve en iyi gelinlik modelleri

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Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

1 / 12 Prenses Elizabeth (Kraliçe II. Elizabeth), 1947 Prenses Elizabeth'in gelinliği 10 bin inci tanesiyle süslüydü. Çiçeklerle süslü duvağı ise 15 metreydi. II. Elizabeth ve Prince Phillip, 20 Kasım 2017'de 70. evlilik yıldönümlerini kutlayarak dünya tarihinin en uzun evliliğine sahip oldular.

2 / 12 Grace, Monako Prensi, 1956 Amerikalı aktris Grace Kelly, Monaco Prensi Rainier ile evlendiğinde kostüm tasarımcısı Helen Rose tarafından yapılan bir gelinlik giydi. Düğünden sonra, Grace Monaco'nun Prensesi oldu ve bu güne dek onun düğün elbisesi çok sayıda geline ilham kaynağı oldu.

3 / 12 Diana, Galler Prensesi, 1981 Prenses Diana'nın gelinliği dünyadaki en ünlü gelinliklerinden biri olarak tarihe geçti. Kabarık kol kısımları ve kabarık etek daha sonraki yıllarda tasarlanan gelinlik modellerine örnek oldu. Şimdi bile birçok kişiye ilham olan gelinlik az bilinen tasarımcılar David ve Elizabeth Emanuel tarafından yapıldı. Elbise dantel, bir sürü incilerle kaplıydı ve 27 metrelik muhteşem bir duvağı vardı.

4 / 12 Prenses Rania (Ürdün Kraliçesi Rania), 1993 Ürdün Kralı Prens Abdullah, 1993 yılında sıradan bir kadın olan Rania ile evlendi. Bugün Rania, zamanımızın en güzel ve şık kraliçelerinden biri olarak kabul edilir. Rania, düğünü için Ürdün'ün geleneksel gelinliklerinden tercih etmiş, gelinliği altın nakışlarla süslenmişti.

5 / 12 İspanya Kraliçesi Letizia, 1998 İspanya Prensi Felipe ile evlenmeden önce gazetecilik yapan Letizia Ortiz düğününde cüppe yaka bir gelinlik tercih etmişti. Gelinliğin yaka kısmı ve etekleri el işçiliği tacı ise damadın annesinden hediye edilmişti.

6 / 12 Sarah, Brunei'nin Crown Prensesi, 2004 Sarah Salleh, 2004 yılında Brunei Sultanı Al-Muhtadee Billah ile evlendi. Gelin 17 yaşındaydı, damat 30 yaşındaydı. Sarah, geleneksel desenle süslenmiş altın işlemeli mavi bir elbise giymişti.

7 / 12 Camilla, Cornwall Düşesi, 2005 35 yıl boyunca evlenmeyi bekleyen Prens Charles ve Camilla Parker Bowles 2005 yılında evlendi. Camilla, altın işlemeli mavi altın ipek bir elbise giymişti. Elbisesini ise tüylü bir aksesuarla tamamlamıştı.

8 / 12 İsveç Kralı Prenses Victoria, 2010 Prenses Victoria, gereksiz detaylar olmadan şık bir elbise giymeyi tercih etmiş. İsveç kraliyet ailesinin en büyük yadigarlarından biri olan taç giymişti.

9 / 12 Cambridge Düşesi Kate, 2011 Gelinlik seçiminde, Kate de binlerce yıl öncesine uzanan İngiliz kraliyet ailesi geleneğini izledi. Gelinliği klasik çizgide dantellerle süslenmiş, duvağı ise oldukça uzundu. İngiltere’de 36.7 milyon kişi ve dünyanın dört bir yanında 72 milyondan fazla kişi, Kate Middleton ile Prens William’ın 2011’deki düğününü izlemek üzere televizyon karşısındaydı. Moda evi Alexander McQueen’den Sarah Burton tarafından tasarlanan gelinlik, gelenek ve modernliği birleştirmeye çalıştı. Üst kısım 19. yüzyıl tarzında tasarlanırken, uzun etek açılan bir çiçeği temsil ediyordu.

10 / 12 Bhutan Kraliçesi Jetsun Pema, 2011 Jetsun, Bhutan'ın 5. kralı olan Kral Jigme Khesar Namgyel Wangchuck'un karısı. 13 Ekim 2011'de evlendiler ve düğün bir Budist töreni için karmaşık kurallara göre yapıldı.

11 / 12 Charlene, Monaco Düşesi, 2011 Charlene, Giorgio Armani'nin işlemeli çiçeklerinden oluşan ipek gelinlik giydi. Gelinlik için 40 bin Swarovski kristalleri 20 bin inci kullanıldı. Duvağı ise 16 metreydi.