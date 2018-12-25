Kraliyet numaraları! Düşesler kusursuz görünmek için neler yapıyor neler

DOĞAL GÖRÜNÜM
Kraliyet mensupları makyajlarını her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor. Resmi bir toplantıya da katılsalar, aileleriyle vakit de geçirseler yumuşak tonlardan, nötr rujlardan vazgeçmezler.
GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA
Kate Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor. Bu, tüm fotoğrafları, özellikle hareket halinde çekildiklerinde kusursuz görünüyor.
BAŞI HAFİF YANA ÇEVİRME
Meghan Markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.
İYİ DURUŞ
Düz ve gevşemiş bir sırt ve zemine paralel çene, kadınlara zarif bir görünüm veren çok küçük ama son derece önemli özelliklerdir. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.
OMUZLARI KAMERAYA ÇEVİRMEK
Omuzlarınızı düzleştirir ve tam olarak fotoğraf makinesine çevirirseniz, belinize ağırlık verir ve bacaklarınızın daha uzun ve daha ince görünmesini sağlarsınız. Kate bunu başarıyor.
AÇILARI VURGULAMA
Modellerin sıklıkla yaptığı gibi bir bacağı önde tutup diğer bacağı desteklemek, kameralar karşısında vücudu daha ince göstermenin başlıca yolu. Meghan Markle bu duruşun bir ustası olarak her zaman doğal görünmeyi başarıyor.
GİYSİLERİN RENKLERİ VE MALZEMELERİ
Kural olarak, Düşesler pek çok farklı rengi karıştırmazlar. Ancak ne Kate ne de Meghan, parlak renkleri klasik olanlarla bir araya getirmekten korkmazlar. Günlük kıyafetlerde parıltılı kumaşlardan uzak duran düşesler belden kesilen kıyafetleriyle ince bellerine vurgu yapmayı seviyor.
DÜŞES OTURUŞU
Kate Middleton, her zaman 'düşes oturuşu'nu tercih ediyor. Oturuş, bacakları çapraz yapıp hafifçe yana eğmek şeklinde bir pozdan ibaret. Kate'in bu duruşunu Prenses Diana'dan ilham aldığı biliniyor.
GÜLÜMSEME
Meghan Markle'ın etkileyici gülüşü, fotoğraflarda hep güzel çıkmasını sağlıyor. Gülüş donuk da değil, kışkırtıcı da.
ELLER
Bazıları fotoğraf çekilirken ellerini nereye koyacağını bilemez. Bu durum Kate Middleton için geçerli değil. O, ellerini kah çantasını tutarak, kah önünde birleştirerek doğal bir şekilde fotoğrafa yerleştirmeyi başarıyor.
AKSESUAR GÖSTERME
Meghan Markle'ın fotoğraflarda dikkati özellikle aksesuarlarına çekmek isteyip istemediği bilinmese de ortaya çıkan karelerde mücevherleriyle bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.
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