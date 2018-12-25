Kraliyet numaraları! Düşesler kusursuz görünmek için neler yapıyor neler

DOĞAL GÖRÜNÜM

Kraliyet mensupları makyajlarını her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor. Resmi bir toplantıya da katılsalar, aileleriyle vakit de geçirseler yumuşak tonlardan, nötr rujlardan vazgeçmezler.

GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA

Kate Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor. Bu, tüm fotoğrafları, özellikle hareket halinde çekildiklerinde kusursuz görünüyor.

BAŞI HAFİF YANA ÇEVİRME

Meghan Markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.

İYİ DURUŞ

Düz ve gevşemiş bir sırt ve zemine paralel çene, kadınlara zarif bir görünüm veren çok küçük ama son derece önemli özelliklerdir. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.

OMUZLARI KAMERAYA ÇEVİRMEK

Omuzlarınızı düzleştirir ve tam olarak fotoğraf makinesine çevirirseniz, belinize ağırlık verir ve bacaklarınızın daha uzun ve daha ince görünmesini sağlarsınız. Kate bunu başarıyor.