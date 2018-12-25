KADIN

Kraliyet numaraları! Düşesler kusursuz görünmek için neler yapıyor neler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Hem Meghan Markle hem de Kate Middleton, kusursuz tarzlarıyla son derece büyüleyici ve zarifler. Ancak, tüm fotoğraflarda muhteşem görünme yetenekleri, muhtemelen en şaşırtıcı özelliklerinden biridir. Birkaç kötü fotoğrafını bile bulmak gerçekten zor. Şunu bilmelisiniz ki onların mükemmel görünmesi bir sihir değil aslında zekice düşünülmüş bazı hileler. Bu 2 kadının alışkanlıklarını dikkatlice inceledik ve her fotoğrafta iyi görünmenmelerine yardımcı olacak 11 özellik bulduk.

Kraliyet numaraları! Düşesler kusursuz görünmek için neler yapıyor neler

DOĞAL GÖRÜNÜM

1

Kraliyet mensupları makyajlarını her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor. Resmi bir toplantıya da katılsalar, aileleriyle vakit de geçirseler yumuşak tonlardan, nötr rujlardan vazgeçmezler.

GÖZ TEMASINDAN KAÇINMA

2

Kate Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor. Bu, tüm fotoğrafları, özellikle hareket halinde çekildiklerinde kusursuz görünüyor.

BAŞI HAFİF YANA ÇEVİRME

3

Meghan Markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.

İYİ DURUŞ

4

Düz ve gevşemiş bir sırt ve zemine paralel çene, kadınlara zarif bir görünüm veren çok küçük ama son derece önemli özelliklerdir. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.

OMUZLARI KAMERAYA ÇEVİRMEK

5

Omuzlarınızı düzleştirir ve tam olarak fotoğraf makinesine çevirirseniz, belinize ağırlık verir ve bacaklarınızın daha uzun ve daha ince görünmesini sağlarsınız. Kate bunu başarıyor.

AÇILARI VURGULAMA

6

Modellerin sıklıkla yaptığı gibi bir bacağı önde tutup diğer bacağı desteklemek, kameralar karşısında vücudu daha ince göstermenin başlıca yolu. Meghan Markle bu duruşun bir ustası olarak her zaman doğal görünmeyi başarıyor.

GİYSİLERİN RENKLERİ VE MALZEMELERİ

7

Kural olarak, Düşesler pek çok farklı rengi karıştırmazlar. Ancak ne Kate ne de Meghan, parlak renkleri klasik olanlarla bir araya getirmekten korkmazlar. Günlük kıyafetlerde parıltılı kumaşlardan uzak duran düşesler belden kesilen kıyafetleriyle ince bellerine vurgu yapmayı seviyor.

DÜŞES OTURUŞU

8

Kate Middleton, her zaman 'düşes oturuşu'nu tercih ediyor. Oturuş, bacakları çapraz yapıp hafifçe yana eğmek şeklinde bir pozdan ibaret. Kate'in bu duruşunu Prenses Diana'dan ilham aldığı biliniyor.

GÜLÜMSEME

9

Meghan Markle'ın etkileyici gülüşü, fotoğraflarda hep güzel çıkmasını sağlıyor. Gülüş donuk da değil, kışkırtıcı da.

ELLER

10

Bazıları fotoğraf çekilirken ellerini nereye koyacağını bilemez. Bu durum Kate Middleton için geçerli değil. O, ellerini kah çantasını tutarak, kah önünde birleştirerek doğal bir şekilde fotoğrafa yerleştirmeyi başarıyor.

AKSESUAR GÖSTERME

11

Meghan Markle'ın fotoğraflarda dikkati özellikle aksesuarlarına çekmek isteyip istemediği bilinmese de ortaya çıkan karelerde mücevherleriyle bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.

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