Navalny gerilimi zirveye çıktı!

Peskov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hapishanede bulunan ve daha sonra hastaneye sevk edildiği açıklanan Navalny ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Dmitry Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya topraklarındaki hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının diğer ülkelerin ilgi konusu olamayacağını ve olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin yaptırım kararlarına karşı Rusya'nın karşılıklılık ilkesine göre yaptırım kararı almaya devam edeceğini belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Buradaki karşılıklılık ilkesi, mutlak sabittir ve bu karşılıklılık temelinde kararlar alınmıştır. Rusya'nın misilleme yaptırımlarıyla ilgili kararlar daha da ileri götürülecektir. Eğer yaptırımlar devam ederse elbette her seferinde ABD ile ilgili olarak uygun önlemler alınacaktır."

BATI'DAN NAVALNY AÇIKLAMASI

Dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hapishanede açlık grevine başladığı gerekçesiyle sağlık durumunun bozulduğu belirtilen Rus muhalif Navalny ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: