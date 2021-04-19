HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Navalny gerilimi zirveye çıktı!

Navalny gerilimi zirveye çıktı!

19.04.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin ölmesi halinde Rusya'ya karşı sonuçları olacağına yönelik açıklamasına karşılık Rusya'daki hükümlülerin sağlık durumunun başka ülkeleri ilgilendirmeyeceğini söyledi.

Navalny gerilimi zirveye çıktı!

Peskov, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hapishanede bulunan ve daha sonra hastaneye sevk edildiği açıklanan Navalny ile ilgili olarak Rusya'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Dmitry Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya topraklarındaki hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının diğer ülkelerin ilgi konusu olamayacağını ve olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin yaptırım kararlarına karşı Rusya'nın karşılıklılık ilkesine göre yaptırım kararı almaya devam edeceğini belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Buradaki karşılıklılık ilkesi, mutlak sabittir ve bu karşılıklılık temelinde kararlar alınmıştır. Rusya'nın misilleme yaptırımlarıyla ilgili kararlar daha da ileri götürülecektir. Eğer yaptırımlar devam ederse elbette her seferinde ABD ile ilgili olarak uygun önlemler alınacaktır."

BATI'DAN NAVALNY AÇIKLAMASI

Dün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hapishanede açlık grevine başladığı gerekçesiyle sağlık durumunun bozulduğu belirtilen Rus muhalif Navalny ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Navalny'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu, Rus hükümetine ilettik ve Rusya, uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır. Eğer Navalny ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Rus makamlarına, Navalny'nin, güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rus makamları, Navalny'nin cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." görüşünü paylaşmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'ya "siyasi nedenlerle" tutuklu bulunan Navalny'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Yunanistan bu ülkelere karantina uygulamayacakYunanistan bu ülkelere karantina uygulamayacak
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.