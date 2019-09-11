Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetimi içinde ABD casusu olduğu iddia edilen kişiye ilişkin, "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Peskov, gazetecilerin ABD'nin Rusya yönetimi içine Oleg Smolenkov isimli casusu yerleştirdiği iddiaları ile ilgili soruyu cevaplandırdı.

Kremlin yönetiminin Smolenkov'un Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışıp çalışmadığını bilmediğini belirten Peskov, "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, bu konu ile ilgili istihbarat yetkililerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ABD'nin, Rusya Soruşturma Komitesi çalışanlarını, Yehova Şahitleri'nin haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine almasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, ikili ilişkilerde yıkıcı çizginin devamıdır." diye konuştu.

